Los 10 destinos de playa más baratos de España para este verano

Las vacaciones de verano no tienen por qué convertirse en un quebradero de cabeza para el bolsillo. Aunque los precios de hoteles, apartamentos y restaurantes suelen dispararse durante julio y agosto, todavía existen destinos de costa en España donde disfrutar de unos días junto al mar sin gastar tanto como en lugares como Ibiza, Marbella, San Sebastián o algunas zonas de Mallorca.

La Costa Cálida de Murcia, parte del litoral de Almería, la Costa de la Luz onubense o algunos municipios de Castellón y Valencia figuran entre las opciones más económicas para quienes buscan playa, buen clima y precios razonables este verano.

1. Águilas (Murcia)

Águilas se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan playas mediterráneas sin los precios de otras zonas turísticas. Cuenta con más de 30 playas y calas, una amplia oferta de apartamentos vacacionales y restaurantes con precios moderados.

Además, su paseo marítimo, el castillo de San Juan y el ambiente familiar lo convierten en una alternativa cada vez más popular.

2. Mazarrón (Murcia)

Puerto de Mazarrón mantiene precios más bajos que otros destinos del Mediterráneo español. Sus playas urbanas y calas cercanas permiten disfrutar del mar sin necesidad de grandes desplazamientos.

Los alojamientos suelen resultar especialmente competitivos si se reservan con varias semanas de antelación.

3. La Azohía y Cartagena (Murcia)

Playas de Calblanque en Cartagena | iStock

La costa cartagenera ofrece algunas de las mejores relaciones calidad-precio del país. La Azohía, Isla Plana o las playas cercanas a Cartagena permiten disfrutar de aguas cristalinas, gastronomía local y alojamientos más económicos que en otros destinos del Levante.

4. Roquetas de Mar (Almería)

Con más de 15 kilómetros de litoral, Roquetas de Mar sigue siendo uno de los destinos más asequibles de Andalucía. Su amplia oferta hotelera favorece la competencia y ayuda a contener los precios incluso en temporada alta.

5. Vera (Almería)

Vera destaca por combinar playas extensas, urbanizaciones turísticas y precios generalmente inferiores a los de otras zonas del litoral andaluz. También es una buena opción para familias que buscan apartamentos para estancias largas.

6. Isla Cristina (Huelva)

Isla Cristina | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

Las playas de Isla Cristina son de las más extensas de la Costa de la Luz. A diferencia de otros enclaves más exclusivos del sur, todavía conserva precios relativamente contenidos tanto en alojamiento como en restauración.

7. Punta Umbría (Huelva)

Situada a pocos kilómetros de Huelva capital, Punta Umbría es una de las grandes alternativas para quienes quieren disfrutar del Atlántico sin pagar los precios de destinos más conocidos de Cádiz.

8. Oropesa del Mar (Castellón)

Oropesa del Mar | iStock

Oropesa continúa siendo uno de los clásicos del turismo familiar. La abundancia de apartamentos vacacionales y la gran capacidad hotelera ayudan a mantener tarifas competitivas durante gran parte del verano.

9. Peñíscola (Castellón)

Peñíscola, en Castellón | Foto de iStock

Pese a su creciente popularidad, Peñíscola sigue ofreciendo opciones asequibles para distintos presupuestos. Su combinación de playa, patrimonio histórico y gastronomía la convierten en una de las mejores opciones calidad-precio de la costa mediterránea.

10. Gandía (Valencia)

Playa de Gandía, Valencia | iStock

La playa de Gandía mantiene una de las mejores infraestructuras turísticas del litoral español. Aunque los precios aumentan en agosto, sigue siendo una alternativa más económica que muchos destinos de Baleares o la Costa del Sol.

Cómo ahorrar en unas vacaciones de playa este verano

Los expertos recomiendan reservar antes de julio, evitar las semanas centrales de agosto y optar por apartamentos o campings cuando sea posible. También resulta más económico viajar entre semana y elegir destinos con una amplia oferta de alojamiento, donde la competencia ayuda a moderar los precios.

Mientras algunos enclaves turísticos registran precios récord este verano, estos destinos demuestran que todavía es posible disfrutar de unas vacaciones junto al mar en España sin que el presupuesto se dispare.