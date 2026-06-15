Renfe rechaza el nuevo requisito de empadronamiento para la Tarjeta Transporte de Madrid: "genera desigualdades y segregación"

Renfe ha mostrado su rechazo a que la Comunidad de Madrid exija desde este lunes el empadronamiento para poder solicitar el abono transporte, algo que "genera desigualdades y segregación" en el acceso a esta prestación, y ha exigido una reunión de la comisión de seguimiento.

Así lo ha trasladado la compañía ferroviaria en un comunicado en el que califica de "injustificables" estas restricciones que "van en contra del objetivo de reducir el uso del coche" y ha recalcado que no ha estado ni "comunicada ni consensuada" con la compañía, cuyo servicio de Cercanías está incluido en el abono.

Tarjeta transporte de Madrid | iStock

La compañía ha cargado contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) porque la política de movilidad debe centrarse en "reducir el uso del coche y fomentar el transporte público, sin discriminar por el lugar de empadronamiento".

Asimismo, ha criticado que se haya adoptado "sin información ni consulta previa, al margen de los mecanismos de coordinación institucional".

Renfe ha subrayado que esta forma de proceder "vulnera los principios de cooperación y cogobernanza que deben regir la gestión del sistema de transporte público", especialmente cuando están en juego aspectos clave como el equilibrio financiero y operativo. Ha insistido en que "no se pueden adoptar decisiones de este impacto sin contar con todos los actores implicados".

"Renfe recuerda que sus títulos de transporte ofrecen distintas opciones sin necesidad de justificar el empadronamiento a diferencia de los nuevos requisitos que exige la Comunidad de Madrid para la tarjeta de transporte", ha destacado.

Así, ha recordado el abono mensual de Renfe, con un coste de 20 euros (10 euro para jóvenes), permite viajar de forma ilimitada en todos los núcleos de Cercanías de España, sin restricciones de zona durante su periodo de validez.

"Es una solución flexible para usuarios que se desplazan entre distintas ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia. Mientras que la opción del Bonotren, permite realizar 10 viajes y solo es válido para un núcleo concreto y en las zonas seleccionadas en el momento de la compra", ha rematado.