Dónde viajar en 2026 según tu horóscopo: De Aries a Piscis

Sabemos que con la llegada de 2026 son muchas las personas que ya están planeando su próximo viaje, pero la gran pregunta es: ¿Dónde viajar en 2026? Aprovechamos nuestra visita a FITUR, la Feria Internacional del Turismo, para preguntar a los representantes de los países y nos dieron una clara respuesta.

Aún así, si todavía tienes dudas, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, se ha aliado con Booking.com, la plataforma digital líder en viajes, para descubrir cómo los astros influirán en la forma de viajar en 2026 y recomendar destinos en función del signo zodiacal.

Rueda del zodíaco - horóscopo | iStock

Esta acción nace a partir del Informe de Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com, que revela que cada vez más personas tienen en cuenta su horóscopo y la influencia de los astros a la hora de decidir cuándo, cómo y a dónde viajar. De hecho, según el estudio, el 41% de los viajeros españoles afirma que consideraría cambiar o incluso cancelar un viaje si un asesor o guía espiritual le recomendara no hacerlo en ese momento, mientras que el 38% reconsideraría sus planes en función de una advertencia del horóscopo, una tendencia especialmente marcada entre las generaciones más jóvenes.

¿Qué nos espera en 2026 para viajar, según tu horóscopo?

Desde el punto de vista astrológico, 2026 será un año marcado por energías muy activas, que favorecerán especialmente los viajes cortos, conscientes y a destinos poco habituales, aunque los viajes largos también podrán ser positivos si se planifican bien. Primavera y verano serán, en líneas generales, los momentos más favorables del año.

Además, el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, visible en España tras casi un siglo, se perfila como un acontecimiento que impulsará desplazamientos y viajes vinculados a este fenómeno astronómico único.

Aries

Aries necesita sentir que el viaje le activa y le reta. Busca destinos donde la naturaleza sea protagonista y donde pueda liberar energía a través del movimiento, la aventura y la exploración. Le atraen lugares que rompan con la rutina y le permitan decidir sobre la marcha, sin demasiadas ataduras. Picos de Europa, Islas Canarias, Islandia o Costa Rica encajan con su espíritu libre, aventurero y su necesidad constante de estímulo.

Tauro

Para Tauro, viajar es sinónimo de placer y disfrute consciente. Prioriza la comodidad, la buena gastronomía y los entornos tranquilos que invitan a saborear cada momento sin prisas. Necesita sentirse seguro y bien cuidado para desconectar de verdad. Destinos como

La Toscana, La Rioja, Japón o las Islas Griegas le ofrecen equilibrio, belleza y experiencias sensoriales que conectan con su amor por lo auténtico.

Géminis

Géminis concibe el viaje como una oportunidad para aprender, moverse y descubrir cosas nuevas. Necesita variedad, dinamismo y contacto con otras personas, además de la libertad para cambiar de planes cuando lo desee. Le atraen ciudades vivas y culturales donde siempre haya algo que explorar. Londres, Ámsterdam, Madrid o Tokio estimulan su curiosidad natural y su mente inquieta.

Cáncer

Cáncer viaja buscando bienestar emocional. Necesita destinos que le transmitan calma, seguridad y sensación de hogar, preferiblemente cerca del agua o en entornos acogedores. El viaje es para él una forma de cuidarse y reconectar consigo mismo. Bali, Baleares, Asturias o la Costa Amalfitana le permiten relajarse, nutrirse emocionalmente y disfrutar de una desconexión profunda.

Leo

Leo quiere que sus viajes sean memorables y especiales. Se siente atraído por destinos con carácter, historia o glamour, donde pueda disfrutar de experiencias únicas y sentirse protagonista. Valora el lujo, los buenos hoteles y los escenarios impactantes. París, Roma, Nueva York, Ibiza o Maldivas encajan con su deseo de brillar y vivir el viaje como una celebración.

Virgo

Virgo necesita viajes que le aporten orden, calma y claridad mental. Busca destinos que le ayuden a desconectar del estrés diario, combinar descanso y aprendizaje y cuidar su bienestar físico y emocional. Prefiere entornos bien organizados, con naturaleza o riqueza cultural. Dolomitas, Pirineos, Brujas o Marruecos le ofrecen equilibrio, silencio y una pausa reparadora.

Libra

Libra viaja en busca de armonía, belleza y equilibrio interior. Se siente atraído por destinos estéticamente cuidados, con un ritmo sereno y entornos agradables que le permitan disfrutar sin caos ni prisas. Florencia, Santorini, Kioto o Granada conectan con su sensibilidad artística y su necesidad de calma y bienestar emocional.

Escorpio

Para Escorpio, viajar es una experiencia profunda y transformadora. No busca destinos superficiales, sino lugares que despierten emociones intensas y le permitan conectar con su mundo interior. Se siente atraído por escenarios con fuerza espiritual o carácter ancestral. Lanzarote, el desierto de Atacama, Capadocia o Marrakech le invitan a la introspección y a la renovación personal.

Sagitario

Sagitario viaja para ampliar su visión del mundo. Busca destinos que le aporten aprendizaje, sentido y experiencias que le transformen, más allá del simple ocio. El viaje es para él una aventura vital. India, Nepal, el Camino de Santiago o Grecia conectan con su deseo de crecimiento personal, libertad y descubrimiento.

Capricornio

Capricornio prefiere viajes bien estructurados y con propósito. Busca calidad, tranquilidad y entornos que le permitan descansar sin perder la sensación de control y aprovechamiento del tiempo. Valora los destinos con historia y solidez. Los Alpes, Roma, Salamanca o Menorca le ofrecen equilibrio entre descanso, cultura y disfrute consciente.

Acuario

Acuario necesita romper con lo convencional cuando viaja. Se siente atraído por destinos innovadores, poco masificados o que le permitan ver el mundo desde otra perspectiva. Busca experiencias diferentes que estimulen su mente. Berlín, Reikiavik, Nueva Zelanda o Tokio conectan con su espíritu libre y su deseo de explorar nuevas formas de vivir.

Piscis

Piscis viaja para conectar emocional y espiritualmente. Busca lugares tranquilos, inspiradores y con una fuerte presencia de naturaleza, agua o misticismo. El viaje es para él una forma de fluir y reconectar con su intuición. Bali, Kioto, Formentera o la Ribeira Sacra le ayudan a encontrar paz interior y equilibrio emocional.