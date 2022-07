Los trayectos en tren que serán gratis a partir de septiembre

Ayer, martes 12 de julio, informábamos en Viajestic sobre la propuesta de un Cercanías 100% gratis. El Gobierno comunicó que se bonificaría de forma total los abonos que estuviesen relacionados con Cercanías, Rodalíes y Media Distancia. La propuesta consistía en que a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, los viajes en estos trenes pertenecientes a Renfe serían gratis.

A raíz de esto, Renfe ha querido especificar cual serán los abonos beneficiados por esta medida:

En primer lugar, la empresa habla del Media Distancia Bono 10 Regional que, con una validez de 45 días, consiste en un título que permite que los clientes realicen un total de 10 viajes de ida y vuelta indistintamente. También se verán beneficiados por estas ayudas la Tarjeta 10 Sencilla (que sirve para hacer 10 viajes de ida y vuelta con 45 días de validez) y la Tarjeta 10 Libre (igual que la anterior pero esta vez los viajes de ida y vuelta se pueden realizar de manera indistinta).

Renfe | iStock

El Abono mensual regional está incluido en esta bonificación junto con la Tarjeta Mensual 40 Sencilla y la Tarjeta 40 Libre.

Por último, las tarjetas plus: Avant Tarjeta Plus (que sirve para usuarios que usan cada día este tipo de transporte y recorren el mismo trayecto), la Tarjeta Plus 10 (cuyo cliente tiene que reunir las condiciones de la Tarjeta Plus y además realizar 10 viajes en un plazo de 8 días), la Tarjeta Plus 10-45 (para aquellos que hagan 10 viajes en las mismas estaciones en un plazo de 45 días) y, además, la Tarjeta Plus 10 Estudiantes (que va dirigida a aquellos que viajen 10 veces en las mismas estaciones durante dos meses).

En cuanto a los Avant de Media Distancia, los viajes que entrarán dentro de esta bonificación son:

Barcelona – Tarragona – Lleida, Barcelona – Girona, Barcelona – Figueres Vilafant, Calatayud – Zaragoza, Cuenca – Madrid (solo títulos multiviaje), Granada – Málaga , Granada – Córdoba – Sevilla, Madrid – Ciudad Real – Puertollano , Avant Madrid – Segovia - Valladolid, Avant Madrid – Toledo, Avant Málaga – Córdoba – Sevilla, Avant Ourense - Santiago - A Coruña, Avant Salamanca-Segovia-Madrid (solo títulos multiviaje) y Avant Valencia – Requena Utiel.

