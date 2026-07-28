Las fiestas más espectaculares de España que no te puedes perder durante el mes de agosto

Agosto no solo es sinónimo de vacaciones, también es el mes en el que muchos pueblos de España celebran sus fiestas más importantes. Durante semanas, calles y plazas se llenan de música, tradiciones, gastronomía y espectáculos que atraen tanto a vecinos como a miles de visitantes.

Desde recreaciones históricas y batallas multitudinarias hasta festivales del vino o celebraciones deportivas, estas son algunas de las citas más espectaculares del calendario festivo español para disfrutar de una escapada diferente este verano.

1. Romería Vikinga de Catoira (Pontevedra)

La recreación de los desembarcos vikingos en las Torres de Oeste es una de las fiestas más originales del país. Drakkars, guerreros, mercado medieval y gastronomía gallega convierten el primer domingo de agosto en una cita imprescindible. Está declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

2. Descenso Internacional del Sella (Asturias)

Cada primer sábado de agosto miles de piragüistas recorren el río Sella entre Arriondas y Ribadesella, mientras las orillas se llenan de música, sidra y ambiente festivo. Es una de las celebraciones deportivas y populares más famosas de España.

3. Festa Major de Gràcia (Barcelona)

Las calles del barrio de Gràcia se transforman gracias a las impresionantes decoraciones elaboradas por los propios vecinos. Cada calle compite por convertirse en la más espectacular, creando uno de los eventos urbanos más fotografiados del verano.

4. La Tomatina de Buñol (Valencia)

El último miércoles de agosto, miles de personas participan en la batalla de tomates más famosa del mundo. Durante una hora, las calles de Buñol se tiñen completamente de rojo en una fiesta única que atrae visitantes de decenas de países.

5. Fiesta del Albariño de Cambados (Pontevedra)

Durante varios días, las bodegas y casetas llenan el centro histórico para rendir homenaje a uno de los vinos blancos más prestigiosos de España. Catas, conciertos y gastronomía convierten a Cambados en la capital del albariño cada verano.

6. Fiestas de la Virgen Blanca (Vitoria-Gasteiz)

El tradicional descenso de Celedón marca el inicio de unas fiestas que llenan la capital alavesa de conciertos, comparsas, gigantes y cabezudos durante varios días de agosto.

7. Moros y Cristianos de Cocentaina (Alicante)

Uno de los desfiles más espectaculares de estas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional. Las entradas mora y cristiana, la música festera y los trajes convierten la localidad en un auténtico escenario histórico durante agosto.

8. Fiestas de San Lorenzo (Huesca)

La ciudad se vuelca con su patrón entre peñas, conciertos, comparsas y el característico color verde y blanco que inunda las calles durante varios días. Es una de las grandes celebraciones del verano en Aragón.