La mejor ciudad del mundo para salir de fiesta en 2026: Madrid se cuela entre las 20 elegidas

Hay ciudades que parecen transformarse cuando cae la noche. Sus azoteas se llenan, las calles se convierten en improvisados puntos de encuentro y las discotecas permanecen abiertas hasta que vuelve a salir el sol. Pero ¿cuál ofrece actualmente la mejor vida nocturna del planeta?

La respuesta es Bangkok. La capital de Tailandia ha sido elegida como la mejor ciudad del mundo para salir de noche en 2026 en una nueva clasificación publicada por Time Out. Para elaborarla, la revista ha preguntado a más de 24.000 residentes de 150 ciudades diferentes sobre la oferta nocturna de su lugar de residencia.

Así es la noche en Bangkok | Imagen cortesía de Turismo de Tailandia

Los participantes han valorado aspectos como la variedad de planes, el precio, la seguridad y si la ciudad continúa siendo animada después de anochecer. Además, se han tenido en cuenta las opiniones de expertos locales.

Un 73% de los habitantes de Bangkok ha calificado la vida nocturna de la ciudad como buena o increíble. El ranking destaca especialmente su enorme variedad: desde modestos bares callejeros hasta elegantes locales situados en azoteas con vistas a los rascacielos.

Madrid, en el puesto 14

Madrid de noche | Istock

La única ciudad española incluida entre las 20 mejores es Madrid, que ocupa la decimocuarta posición. La clasificación pone en valor una vida nocturna que comienza más tarde que en buena parte del mundo y puede prolongarse hasta la hora del desayuno.

La capital ofrece alternativas para prácticamente todos los públicos: tabernas tradicionales, bares clandestinos, espectáculos drag, salas de música y grandes discotecas. Barrios como Malasaña, Chueca, La Latina o Lavapiés permiten además cambiar de ambiente sin abandonar el centro de la ciudad.

Madrid queda fuera de los diez primeros puestos, donde solamente aparecen tres destinos europeos. Berlín consigue la segunda posición mundial gracias a su histórica escena de música electrónica, mientras que la ciudad británica de Brighton ocupa el octavo lugar y Ámsterdam cierra el top 10.

El podio lo completan Berlín y Nueva York, seguida esta última por Melbourne y São Paulo. Esta es la clasificación de las diez mejores ciudades del mundo para disfrutar de la noche en 2026:

1. Bangkok, Tailandia // 2. Berlín, Alemania // 3. Nueva York, Estados Unidos // 4. Melbourne, Australia // 5. São Paulo, Brasil // 6. Medellín, Colombia // 7. Johannesburgo, Sudáfrica // 8. Brighton, Reino Unido // 9. Pekín, China // 10. Ámsterdam, Países Bajos

El estudio también refleja que la manera de salir está cambiando. Las fiestas callejeras, las azoteas y los barrios con numerosos locales están ganando terreno frente a las grandes discotecas tradicionales. Una evolución a la que Madrid parece haberse adaptado lo suficientemente bien como para mantenerse entre las grandes capitales mundiales de la noche.