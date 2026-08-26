El aeropuerto más transitado del mundo ya no es Dubái: este es el nuevo número uno

Después de doce años dominando la clasificación, el Aeropuerto Internacional de Dubái ha perdido el título de aeropuerto con mayor tráfico internacional del mundo. Su lugar lo ocupa ahora Incheon, la principal puerta de entrada aérea a Corea del Sur y uno de los grandes centros de conexión de Asia.

Según los datos preliminares recopilados por el Consejo Internacional de Aeropuertos, Incheon recibió 38,39 millones de pasajeros internacionales durante los seis primeros meses de 2026. La cifra le ha permitido superar a Londres-Heathrow, que quedó segundo con 37,79 millones, y al aeropuerto Changi de Singapur, tercero con 34,53 millones.

Es la primera vez que Incheon alcanza la primera posición desde su inauguración en 2001. En 2024 y 2025 había ocupado el tercer puesto de esta clasificación.

¿Por qué ha conseguido superar a Dubái?

Aeropuerto Internacional de Dubai, en EAU | Pixabay

El aeropuerto surcoreano ha aumentado un 6,3% su tráfico internacional respecto al mismo periodo del año anterior. El crecimiento del turismo en Corea del Sur, impulsado en parte por la popularidad internacional de su música, sus series y su gastronomía, ha contribuido a este ascenso.

Incheon también se ha consolidado como un importante aeropuerto de conexión entre Asia, Europa y Norteamérica. Actualmente trabajan en sus instalaciones más de cien aerolíneas y desde allí se puede viajar directamente a más de 180 destinos.

Al mismo tiempo, Dubái ha sufrido una fuerte caída de pasajeros por el conflicto con Irán y las alteraciones del tráfico aéreo en Oriente Próximo. El aeropuerto recibió 31,5 millones de viajeros durante el primer semestre, un 31,3% menos que en el mismo periodo de 2025.

No es el aeropuerto más transitado si se cuentan los vuelos nacionales

Maleta en las escaleras del aeropuerto | iStock

La clasificación se refiere exclusivamente a los pasajeros internacionales. Si también se contabiliza el tráfico nacional, el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta continúa siendo el más transitado del planeta gracias al enorme volumen de vuelos internos de Estados Unidos.

Los datos de la primera mitad de 2026 todavía deben ser validados definitivamente. Aun así, reflejan un importante cambio en las rutas aéreas mundiales y ponen fin, al menos provisionalmente, a más de una década de dominio de Dubái.