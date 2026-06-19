El puente de Rakotzbrücke, el círculo perfecto que parece una ilusión óptica

Escondido entre bosques y jardines, al este de Alemania, se encuentra uno de los puentes más singulares del mundo: Rakotzbrücke. No tiene grandes dimensiones ni estructuras, no es para nada complejo, pero su diseño da lugar a una imagen tan perfecta que parece una ilusión óptica: cuando se refleja en el agua, forma un círculo prácticamente perfecto.

Construido en el siglo XIX dentro del parque paisajístico Kromlau, mide 19,8 metros de largo y, a diferencia de otros muchos puentes históricos, en su caso fue concebido como elemento ornamental y no para facilitar el paso. Su objetivo era impresionar a los visitantes, y todavía hoy, años y años después de su construcción, todavía lo sigue haciendo.

Su arco es muy pronunciado, y cuando las aguas del lago en el que se encuentra están tranquilas, se refleja completamente y el visitante ve un círculo perfecto sobre el agua. Además, la imagen es todavía más bonita de lo que puedas imaginar, porque el puente de Rakotzbrücke está ubicado en medio de un entorno natural verde y frondoso.

No obstante, es lo primero lo que ha hecho de este puente todo un reclamo turístico. Son muchas las personas que se acercan hasta esta zona de la región de Sajonia para sacar fotografías, porque no hay duda de que es uno de los paisajes más instagrameables de Alemania.

El puente de Rakotzbrücke | Pixabay

Por supuesto, el Parque de Kromlau es fotografiable también en sí mismo, pues se trata de un jardín amplio repleto de senderos, lagos y árboles centenarios que, en su conjunto, forman un lugar muy agradable por el que pasear. En otoño, las copas de los árboles se tornan rojizas. Pero el resto del tiempo, como ya hemos dicho, el verde lo inunda todo.

Dicho esto, has de saber que no importa la época del año en que decidas ir a conoce el puente de Rakotzbrücke, también conocido como Puente del Diablo: prácticamente siempre sacarás la instantánea perfecta. Y ahora que hemos revelado su apodo, es momento de contarte que este se debe a leyendas populares que atribuyen al diablo su construcción.

Por supuesto, estas historias provienen del folclore local, aunque se debe admitir que contribuyen a aumentar el aura misteriosa que envuelve a este parque. Además, no importa su origen. Lo que está claro es que el hecho de que parezca una ilusión óptica es suficiente como para haber dotado a este puente de la popularidad que tiene en la actualidad.