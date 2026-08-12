Un avión de Iberia retransmitirá en directo el eclipse solar total a 10.000 metros de altura

Un vuelo especial de Iberia retransmitirá en directo el eclipse total de sol a 10.000 metros de altura este miércoles, 12 de agosto, gracias a la instalación de tres cámaras en la aeronave y la conectividad wifi Starlink, mientras que la aeronave contará también con la presencia de un grupo de 30 astrónomos que analizarán el fenómeno.

En concreto, el despegue se producirá a las 19.13 horas y el inicio del streaming tendrá lugar 20 minutos después, a las 19.33 horas. La señal procederá de una cámara GoPro situada en la cabina, que mostrará la proyección de la sombra del eclipse sobre la superficie terrestre o sobre las nubes, en función de las condiciones meteorológicas.

Eclipse solar | iStock

Además, entre las 19.42-19.44 horas, el avión realizará un primer viraje de ensayo para orientar la aeronave hacia el Sol y comprobar el encuadre y las condiciones de seguimiento de la trayectoria prevista. Durante este tiempo se seguirá ofreciendo la señal de la GoPro.

Así, antes de las 20.00 horas, el eclipse habrá alcanzado el 23% de progresión hacia la totalidad. Una vez finalizado la maniobra de ensayo, con el sol situada a la izquierda, se iniciará el directo a través de las tres cámaras y será a las 20.21 horas cuando el eclipse alcanza aproximadamente un 87% de parcialidad, momento en el que la audiencia podrá seguir los instantes previos a la totalidad desde diferentes puntos de vista.

El eclipse total se alcanzará a las 20.29 horas, momento culminante de la retransmisión y eje principal de la cobertura en directo. Tras finalizar la totalidad, el eclipse vuelve a una fase de parcialidad del 87%, iniciando el proceso inverso de descubrimiento del disco solar.

Por último, el inicio del descenso del vuelo cerca de las 21.00 horas marcará la finalización de la cobertura del fenómeno, dando por concluida la retransmisión especial.