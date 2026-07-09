Qué es la franja de totalidad del eclipse solar de 2026: dónde verlo en España y por qué conviene reservar ya

España será uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno que atraerá a miles de aficionados a la astronomía y turistas de todo el planeta.

La clave para disfrutar del espectáculo estará en situarse dentro de la llamada franja de totalidad, la estrecha banda geográfica desde la que la Luna cubrirá por completo el Sol. Fuera de ese recorrido, el eclipse solo podrá observarse de forma parcial.

Además, el momento de máxima oscuridad será muy breve. La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de entre uno y dos minutos, por lo que elegir correctamente el lugar de observación será fundamental para no perderse el evento.

El recorrido de la franja de totalidad atravesará numerosas localidades españolas y pasará cerca de ciudades como Oviedo, León, Bilbao, Soria, Zaragoza o Palma de Mallorca, entre otras, que se perfilan como algunos de los principales destinos para seguir el fenómeno.

Ante la previsión de una gran afluencia de visitantes, los alojamientos situados dentro o cerca de la franja de totalidad podrían agotarse con meses de antelación e incluso incrementar sus precios. Por ello, los expertos aconsejan reservar cuanto antes para asegurarse un buen punto de observación y evitar problemas de disponibilidad.

El eclipse de agosto de 2026 será una oportunidad única para contemplar uno de los fenómenos naturales más espectaculares y convertirá a España en un referente internacional para el turismo astronómico.