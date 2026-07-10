El pueblo de Cantabria que ha conquistado a Vicky Martín Berrocal: perfecto para ver el eclipse solar total

El verano es la estación favorita de muchos, y no es casualidad. Los días más largos, el buen tiempo y las ganas de desconectar invitan a descubrir nuevos destinos y vivir experiencias diferentes. Este año, además, la temporada estival estará marcada por un gran evento astronómico: el eclipse solar, la mejor excusa para organizar una escapada con amigos o en familia, como ha hecho Vicky Berrocal.

Según datos de Airbnb, 9 de cada 10 españoles planean visitar destinos menos conocidos y este pequeño pueblo de Cantabria es un destino auténtico. La zona es perfecta para ver el eclipse en su totalidad, además de adentrarse en su cultura y gastronomía local.

Sus cielos despejados, bajos niveles de contaminación lumínica y horizontes abiertos (puntos elevados del pueblo) convierten a Lamadrid en el lugar perfecto para disfrutar del fenómeno astronómico. Y es que, tal y como revelan los nuevos datos publicados por Airbnb, el eclipse se está consolidando como uno de los grandes acontecimientos del verano, impulsando las escapadas a destinos rurales alejados de las grandes ciudades. De hecho, las reservas en zonas no urbanas situadas a lo largo de la trayectoria del eclipse se han triplicado respecto al año anterior, mientras que Cantabria registra un incremento superior al 140 % en las búsquedas de alojamiento para esas fechas.

Lamadrid está ubicado a 6,5 kilómetros de Roiz, la capital del municipio de Valdáliga. Sus orígenes se remontan a la Alta Edad Media y está situado a 115 metros sobre el nivel del mar. Lugar ideal para los que buscan desconectar en la naturaleza ya que está rodeado del Parque Natural de Oyambre y la ría de San Vicente de la Barquera, pudiendo combinar montaña y playa, así como descubrir localidades cercanas, su cultura y gastronomía.

La diseñadora de moda y empresaria Vicky Berrocal ha decidido pasar unos días junto a su familia en esta cuadra cántabra restaurada a 10 minutos de Comillas, disponible en Airbnb. Tres generaciones unidas en una casa con paredes de piedra y con vigas de madera conservando el encanto de su construcción original. La altura de sus techos y sus innumerables ventanas la convierten en un espacio acogedor y luminoso. Alrededor, un gran jardín con porche y piscina climatizada en el que disfrutar de los días de verano, y como no, de sus atardeceres.

Entre paisajes naturales, casas con historia, el sabor de sus platos y la calma de la vida rural, Lamadrid ofrece el entorno perfecto para una escapada en grupo este verano. Un destino donde desconectar es fácil y donde el verano se disfruta sin prisa, dejando espacio para lo importante.