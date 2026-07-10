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El pueblo de Cantabria que ha conquistado a Vicky Martín Berrocal: perfecto para ver el eclipse solar total
Lamadrid, un pequeño pueblo de Cantabria, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para ver el eclipse solar del 12 de agosto. Rodeado de naturaleza y con cielos privilegiados, también ha sido el lugar elegido por Vicky Berrocal para su escapada de verano.
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El verano es la estación favorita de muchos, y no es casualidad. Los días más largos, el buen tiempo y las ganas de desconectar invitan a descubrir nuevos destinos y vivir experiencias diferentes. Este año, además, la temporada estival estará marcada por un gran evento astronómico: el eclipse solar, la mejor excusa para organizar una escapada con amigos o en familia, como ha hecho Vicky Berrocal.
Según datos de Airbnb, 9 de cada 10 españoles planean visitar destinos menos conocidos y este pequeño pueblo de Cantabria es un destino auténtico. La zona es perfecta para ver el eclipse en su totalidad, además de adentrarse en su cultura y gastronomía local.
Sus cielos despejados, bajos niveles de contaminación lumínica y horizontes abiertos (puntos elevados del pueblo) convierten a Lamadrid en el lugar perfecto para disfrutar del fenómeno astronómico. Y es que, tal y como revelan los nuevos datos publicados por Airbnb, el eclipse se está consolidando como uno de los grandes acontecimientos del verano, impulsando las escapadas a destinos rurales alejados de las grandes ciudades. De hecho, las reservas en zonas no urbanas situadas a lo largo de la trayectoria del eclipse se han triplicado respecto al año anterior, mientras que Cantabria registra un incremento superior al 140 % en las búsquedas de alojamiento para esas fechas.
Lamadrid está ubicado a 6,5 kilómetros de Roiz, la capital del municipio de Valdáliga. Sus orígenes se remontan a la Alta Edad Media y está situado a 115 metros sobre el nivel del mar. Lugar ideal para los que buscan desconectar en la naturaleza ya que está rodeado del Parque Natural de Oyambre y la ría de San Vicente de la Barquera, pudiendo combinar montaña y playa, así como descubrir localidades cercanas, su cultura y gastronomía.
La diseñadora de moda y empresaria Vicky Berrocal ha decidido pasar unos días junto a su familia en esta cuadra cántabra restaurada a 10 minutos de Comillas, disponible en Airbnb. Tres generaciones unidas en una casa con paredes de piedra y con vigas de madera conservando el encanto de su construcción original. La altura de sus techos y sus innumerables ventanas la convierten en un espacio acogedor y luminoso. Alrededor, un gran jardín con porche y piscina climatizada en el que disfrutar de los días de verano, y como no, de sus atardeceres.
Entre paisajes naturales, casas con historia, el sabor de sus platos y la calma de la vida rural, Lamadrid ofrece el entorno perfecto para una escapada en grupo este verano. Un destino donde desconectar es fácil y donde el verano se disfruta sin prisa, dejando espacio para lo importante.
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