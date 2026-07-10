Un vuelo de Ryanair regresa a Grecia tras la rotura de una ventanilla de pasajeros en pleno despegue

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Tesalónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) en la mañana de este viernes, 10 de julio, tuvo que regresar al aeropuerto de origen pocos minutos después de despegar debido al desprendimiento de una ventanilla de pasajeros. El incidente obligó a la tripulación a interrumpir el trayecto y regresar por precaución.

La aeronave aterrizó con normalidad en el aeropuerto de Tesalónica y todos los pasajeros desembarcaron sin mayores incidencias. Según ha informado la compañía en un comunicado remitido a Europa Press, uno de los viajeros solicitó asistencia médica tras el aterrizaje, aunque fue atendido en tierra por los servicios del aeropuerto.

Para reducir al máximo el retraso, Ryanair puso a disposición de los pasajeros un avión de reemplazo, que despegó de Tesalónica a las 09:35 horas (hora local) con destino a Memmingen, permitiendo completar el viaje previsto.

Aunque la aerolínea no ha confirmado el origen del incidente, varios medios locales apuntan a que el desprendimiento podría haberse producido después de que una pieza de un motor dañado impactara contra una de las ventanillas de la cabina de pasajeros.