El pueblo de Teruel que Brian May, guitarrista de Queen, ha visitado este verano

Este verano la provincia de Teruel fue uno de los enclaves más demandados para el turismo español gracias a estar dentro de la franja de totalidad del ya icónico eclipse solar total. Han sido muchos los pueblos que han recibido miles de turistas, como por ejemplo Calaceite, conocido como "el Balcón del Cielo del Matarraña".

Este fenómeno natural ha atraído a miles de personas a nuestro país, como es el caso de Brian May, guitarrista de Queen, que no quiso perderse este espectáculo. Y es que para él fue muy especial este momento, ya que a parte de ser músico, compositor y cantante, entre otros, ¡también es astrofísico!

El lugar que Brian May escogió para disfrutar de este fenómeno único fue el Observatorio Astrofísico de Javalambre, está situado en la Sierra de Javalambre, en Teruel, cerca de Arcos de las Salinas. Es una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) dedicada principalmente a realizar grandes mapas del cielo y estudiar cuestiones como la evolución de las galaxias y la cosmología.

Sobre Arcos de las Salinas

Arcos de las Salinas es un pequeño pueblo de la comarca de Gúdar-Javalambre, en Teruel, situado a los pies de la Sierra de Javalambre y atravesado por el río Arcos. Es un destino especialmente interesante si buscas naturaleza, patrimonio rural y astroturismo: su escasa contaminación lumínica ha convertido la zona en Reserva y Destino Turístico Starlight. Está a unos 78 km de Teruel y a poco más de 100 km de Valencia.

Si lo visitas no te puedes perder su casco urbano, con la iglesia de la Inmaculada Concepción, declarada Bien de Interés Cultural, o los restos de sus antiguos accesos medievales, como el portal de la Catarra.

También tienes que descubrir las antiguas Salinas. El propio nombre del pueblo recuerda la importancia que tuvo aquí la explotación de la sal. Las Reales Salinas de Arcos tienen origen medieval y constituyen uno de los elementos patrimoniales más característicos del municipio.

Si te gusta la naturaleza, tienes que seguir la senda fluvial del río Arcos, acercarte a la Cascada de los Baños o adentrarte en la Sierra de Javalambre.