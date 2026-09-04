Los autobuses de la EMT de Madrid serán gratis los días 7 y 8 de septiembre: también bicimad

La vuelta a la rutina en septiembre también tiene cosas buenas, ya que los madrileños podrán utilizar gratis de los autobuses de EMT Madrid y el servicio de bicicletas públicas bicimad durante los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a la actividad escolar y laboral tras las vacaciones de verano.

La medida permitirá viajar sin coste en los autobuses municipales de EMT Madrid durante las 24 horas de ambas jornadas, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas. La única excepción será la línea Exprés Aeropuerto. Los usuarios que ya dispongan de un título de transporte deberán validarlo igualmente al acceder al autobús.

Autobus EMT Madrid | iStock

Quienes no tengan un título de transporte también podrán beneficiarse de esta iniciativa. En estos casos, deberán solicitar al conductor un billete sencillo gratuito para poder realizar el trayecto. El objetivo de esta medida es facilitar los desplazamientos durante unos días especialmente marcados por el regreso a las aulas y a los puestos de trabajo.

La gratuidad se extiende también a bicimad, el servicio municipal de bicicletas eléctricas. Durante los días 7 y 8 de septiembre, los desplazamientos de hasta 30 minutos serán gratuitos, ofreciendo así una alternativa al transporte convencional para moverse por la capital.

Esta iniciativa forma parte de las medidas que el Ayuntamiento de Madrid viene aplicando desde enero de 2021 para fomentar el uso del transporte público y favorecer una movilidad más sostenible. Según los datos municipales, la gratuidad de los autobuses se ha aplicado ya durante 83 jornadas, en las que EMT Madrid ha registrado más de 96 millones de viajeros, contribuyendo a reducir los desplazamientos en vehículo privado y las emisiones contaminantes.