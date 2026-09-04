Desierto florido de Atacama: el fenómeno que llena de flores el desierto de Chile

El desierto de Atacama, en el norte de Chile, es uno de los lugares más áridos del planeta. Sin embargo, entre septiembre y noviembre, sus paisajes pueden transformarse por completo con la aparición del llamado desierto florido, un espectacular fenómeno natural que cubre el terreno de flores de distintos colores.

La llegada de las flores convierte durante unas semanas el árido paisaje del Atacama en un auténtico espectáculo de la naturaleza. Entre las imágenes más llamativas destacan las extensiones de flores violetas, que contrastan con las rocas, la tierra y las montañas del desierto.

El fenómeno depende de unas condiciones meteorológicas determinadas y no se produce todos los años con la misma intensidad. Cuando aparece, atrae a visitantes que buscan contemplar un paisaje excepcional y poco habitual en una de las zonas más secas del planeta.

El desierto florido es solo una de las muchas singularidades del Atacama, una región conocida también por sus impresionantes paisajes y por contar con algunos de los cielos más despejados del mundo. Durante unos meses, este desierto demuestra que incluso en los lugares más extremos la naturaleza puede llenarse de vida y color.