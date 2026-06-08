El pequeño pueblo de Teruel que tiene unas piscinas naturales de agua cristalina a los pies de un puente

Ahora que llega el verano son muchas las personas que quieren hacer una pequeña escapada para huir del calor. Las playas o los municipios de costa son una gran alternativa, pero lo cierto es que las piscinas naturales cada vez ganan más adeptos.

Y por eso queremos hablarte de las Pozas de Aguaviva, uno de los rincones naturales más atractivos de la provincia de Teruel, situadas en el pequeño pueblo de Aguaviva, en la comarca del Bajo Aragón.

Se forman a lo largo del río Bergantes, cuyas aguas han ido esculpiendo pequeñas piscinas naturales, saltos de agua y zonas de baño rodeadas de vegetación. Una de las cosas más sorprendentes es que estas pozas se encuentran a los pies del histórico puente de Cananillas (1622), una joya de la arquitectura renacentista rural.

Este paraje destaca por sus aguas cristalinas y por ofrecer un entorno tranquilo ideal para refrescarse durante los meses de verano. Las pozas tienen diferentes profundidades, por lo que son aptas tanto para el baño como para disfrutar simplemente del paisaje.

Además del interés natural, la zona cuenta con senderos y miradores que permiten recorrer el entorno y observar la riqueza geológica y ecológica del río Bergantes. Es un destino muy apreciado por quienes buscan alternativas menos masificadas a las playas y piscinas convencionales.

La visita puede completarse con un paseo por el casco histórico de Aguaviva, una localidad con encanto que conserva edificios de interés y el ambiente tranquilo característico de los pueblos del interior de Aragón. En verano, las pozas se convierten en uno de los principales reclamos turísticos de la zona, atrayendo a visitantes que buscan naturaleza, baño y desconexión.