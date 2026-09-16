Travel Pop Up Jalisco 2026: el gran encuentro de creadores de viajes llega a México con eventos en Puerto Vallarta y Guadalajara

El Travel Pop Up, el encuentro que reúne a creadores de contenido de viajes influyentes de habla hispana, celebrará su edición de 2026 en Jalisco, conocido como el estado más mexicano y sede del mundial. La edición se presentó oficialmente esta semana en la Fundación Casa de México en España, en Madrid, y se llevará a cabo del 29 de octubre al 8 de noviembre en Jalisco, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos.

Travel Pop Up es un proyecto creado y dirigido por la periodista y especialista en comunicación turística internacional Diana Rodríguez, bajo su plataforma Fun Travel Ven y junto a Minka Creators, la mayor red creativa de travel influencer marketing de habla hispana. Esta nueva edición en México cuenta con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco.

Presentación oficial en Madrid

La presentación oficial de Travel Pop Up Jalisco reunió en la Fundación Casa de México en España a medios de comunicación, creadores de contenido, representantes de marcas e instituciones. Abrió el acto el director de comunicación de la fundación, Rubén Pizá, y a continuación se proyectó un saludo grabado de la secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, Michelle Fridman, quien explicó por qué Jalisco es México.

"Somos orgullosamente representantes de muchos de los iconos que se conocen de México en el mundo: el tequila, el mariachi. Somos un gran destino turístico, que recibe cada año más de 34 millones de visitantes. Estamos muy felices de ser sede del Travel Pop Up, esta gran vitrina de promoción turística", señaló Michelle Fridman en su mensaje a los asistentes.

La jornada incluyó una mesa redonda sobre cómo se construye hoy el relato de un destino, con la participación de Maribel Rodríguez Gamero, vicepresidenta ejecutiva de destinos del World Travel & Tourism Council; Eduardo Pérez Noyola, director de asuntos empresariales de la Fundación Casa de México en España; y Diana Rodríguez, directora del Travel Pop Up, bajo la moderación de la especialista en social media Patricia Bárcena.

El debate giró en torno a cuatro cuestiones: qué se mide en realidad cuando se dice que un destino está en el mapa; en qué momento los creadores de contenido dejaron de ser una línea del plan de medios para convertirse en infraestructura de promoción; el uso de la inteligencia artificial frente al contenido real y de valor; y qué gana un destino cuando reparte los grandes eventos por su territorio en lugar de concentrarlos en la capital.

"Un destino ya no se anuncia: se cuenta. Por eso el Travel Pop Up va mucho más allá de los eventos presenciales también haremos un viaje de familiarización con los creadores de contenido más internacionales por este hermoso estado mexicano. Nos adentraremos en su turismo interior, ese que atesora doce Pueblos Mágicos; visitaremos su destino de playa por excelencia, Puerto Vallarta; y Guadalajara, la capital del estado que destaca por su riqueza histórica, cultural y gastronómica", señaló Diana Rodríguez durante la presentación.

Los creadores que participan en Travel Pop Up Jalisco 2026

Entre los speakers de esta edición se encuentran:

Alan Estrada (@alanxelmundo), el canal de viajes en español con mayor audiencia del mundo.

el canal de viajes en español con mayor audiencia del mundo. Mariel Galán (@marieldeviaje), señalada por El País entre las ocho grandes mujeres viajeras del momento.

señalada por El País entre las ocho grandes mujeres viajeras del momento. Agustín Ostos (@soytribu) , el youtuber español que recorre el mundo en moto.

, el youtuber español que recorre el mundo en moto. Óscar Alejandro Pérez (@oscaralejandro), venezolano radicado en Miami, nominado a los Premios Juventud 2025 en la categoría Modo Avión.

venezolano radicado en Miami, nominado a los Premios Juventud 2025 en la categoría Modo Avión. Belén Delgado y Julio Barrios (@welcometoelmundo) , pareja de travel filmmakers españoles, referentes del sector y ganadores del Mejor Instagram de Viajes 2024 en los Premios IATI.

, pareja de travel filmmakers españoles, referentes del sector y ganadores del Mejor Instagram de Viajes 2024 en los Premios IATI. Román Socias (@romansocias), el carismático argentino que se ha hecho conocido en España por recorrer sus 50 provincias.

Alrededor de 25 creadores de contenido forman parte de la programación, de mercados estratégicos como: España, México, Colombia, Perú y Argentina, además de creadores hispanohablantes residentes en Estados Unidos y Canadá. Más allá de los eventos presenciales, los perfiles más internacionales recorrerán el estado durante varios días para vivir el Día de Muertos y descubrir Puerto Vallarta, Interior y Guadalajara, y contarlo en sus propios canales.

Los dos eventos abiertos al público

Se celebrarán el 30 de octubre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y el 7 de noviembre en PALCCO, en Guadalajara. Los asistentes disfrutarán de conferencias magistrales, charlas especializadas sobre creación de contenido, paneles de análisis para profesionales de la industria turística y una zona de expositores con proyectos de turismo responsable y marcas locales.

Entradas

La preventa está abierta hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar plazas. Las entradas se adquieren a través de la plataforma Goliiive, en goliiive.com/travelpopup-jalisco

Puente entre España y Latinoamérica

El Travel Pop Up nació en Madrid en 2019 con una idea sencilla: que los creadores de contenido de viajes que trabajan en español, a un lado y a otro del Atlántico, tuvieran un lugar donde encontrarse con su público, con las marcas y con los destinos. Esa vocación de puente es lo que ha guiado su recorrido desde entonces. Tras las ediciones de Madrid y Gijón, el encuentro se internacionalizó en 2022 con Yucatán, y desde ahí ha ido alternando España y América Latina. Desde esa internacionalización funciona además como plataforma de promoción para el destino anfitrión.

Jalisco, sede de eventos mundiales

La edición aterriza en el estado en su año más visible: