El pueblo de Soria que ofrece casa gratis y trabajo para combatir la despoblación

En la provincia de Soria, donde muchos pueblos llevan años perdiendo vecinos, Arenillas ha decidido no rendirse. Con solo 42 personas empadronadas según el INE (Instituto Nacional de Estadística), este pequeño municipio quiere darle la vuelta a la situación y atraer a nueva gente para asegurar su futuro.

El Ayuntamiento, junto con la Asociación Cultural y los vecinos, lleva más de 40 años intentando mantener el pueblo con vida. En ese tiempo han arreglado siete casas que son del municipio para que puedan vivir nuevas familias. Ahora una de esas viviendas está libre y han abierto el plazo para quien quiera solicitarla.

La oferta está pensada sobre todo para familias con niños. La casa sería gratis y los pequeños tendrían transporte escolar sin coste hasta el colegio de Berlanga de Duero. La idea es que mudarse no sea complicado para los padres.

Además, la familia que vaya tendría que encargarse del bar del centro social, que es el lugar donde se reúne el pueblo. También hay trabajo como albañil, lo que facilita poder quedarse a vivir allí de forma estable.

El pueblo también ha mejorado la conexión a internet para que quien teletrabaje pueda hacerlo sin problema. Y la propuesta ha tenido mucho éxito: en pocos días, más de cien familias se han apuntado.

Ahora están revisando las solicitudes. Miran la experiencia, la situación familiar y, sobre todo, que de verdad tengan ganas de vivir en un pueblo pequeño, con inviernos fríos y menos servicios que en la ciudad. Buscan personas comprometidas que quieran formar parte de la vida del pueblo a largo plazo.