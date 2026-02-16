¿Menos sueldo a cambio de más vacaciones? Esta es la respuesta de los españoles según un estudio

En un contexto en el que la conciliación y la calidad de vida ganan peso frente a las necesidades puramente económicas, cada vez más trabajadores valoran el tiempo libre como un bien esencial. ¿Estarías dispuesto a cobrar menos por tener más vacaciones al año?

Así lo apunta la encuesta llevada a cabo por la web de viajes baratos Holidayguru. En ella, el 53% de los encuestados españoles estaría dispuesto a sacrificar parte de su sueldo a cambio de tener más días de vacaciones, de los que un 38% aceptaría la propuesta dependiendo de la cantidad de sueldo que tuviera que reducirse.

Objetos cuando te vas de vacaciones de verano | iStock

La legislación española mantiene el principio de un mínimo de 30 días naturales de vacaciones al año para todos los trabajadores con contrato a jornada completa. Algo que parece no ser suficiente ya que el 72% de los encuestados afirma no estar satisfecho con el número de días de vacaciones que tiene actualmente, frente a un 28% que sí se muestra conforme.

Viajar, la principal motivación

En cuanto al uso que darían a esos días adicionales, viajar es la opción claramente preferida: siete de cada diez encuestados utilizaría sus vacaciones para realizar viajes. El restante priorizaría el descanso y la desconexión, u otras actividades.

“Estos datos reflejan un cambio claro en la forma en que los trabajadores entienden el bienestar: tener más vacaciones ya no es un lujo, sino una prioridad y por supuesto, un derecho que compite directamente con el salario en las prioridades de los viajeros”, señala Alberto Coves, responsable de Comunicación de la compañía.

Planificación aún pendiente

Pese al interés por disfrutar del tiempo libre, la mayoría todavía no ha organizado sus vacaciones de verano. El 79% afirma que no tiene reservas realizadas, frente a un 15% que ya ha planificado su descanso estival. Un 6% asegura que no se irá de vacaciones este verano.

Estos resultados reflejan una creciente demanda de mayor conciliación entre la vida laboral y personal, así como una clara prioridad por el ocio y el bienestar. La insatisfacción con el número de días de descanso podría convertirse en un factor clave en la percepción de calidad laboral en los próximos años.