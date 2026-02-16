Las 5 mejores tradiciones que se celebran en marzo en Europa

Febrero es famoso por el Año Nuevo Chino, San Valentín o Carnaval, entre otras fiestas y tradiciones. Pero lo cierto es que el mes de marzo también viene cargadito de eventos.

Waynabox, la empresa pionera en ofrecer viajes sorpresa por Europa, ha elaborado un recopilatorio con 5 tradiciones muy especiales que se celebran a lo largo del mes de marzo en distintos países de Europa coincidiendo con la llegada del buen tiempo y de la primavera.

De esta forma se honra la diversa cultura local de cada país y propone a los viajeros que en las próximas semanas realicen un viaje a uno de estos destinos para que conozcan y participen en estas celebraciones:

1 de marzo

[[h2:Mărțișor o Martenitsa (Rumanía, Bulgaria y Moldavia, principalmente)]]

En algunos países del sudeste de Europa, en la región de los Balcanes, se festeja la llegada de la primavera y el fin del invierno el 1 de marzo, algo que antaño era vital para la fertilidad de la tierra. El nombre de esta tradición significa "Pequeño marzo" y es costumbre que el primer día del mes se intercambien brazaletes o accesorios elaborados mezclando un hilo rojo y uno blanco atados a una moneda, que simbolizan la buena suerte. Los que visiten estos países en esta época del año podrán ver que los locales llevan estos amuletos durante todo el mes y que, posteriormente, los cuelgan como decoración, generalmente en un árbol, pero también en otros lugares, como ventanas y puertas.

San Patricio (Irlanda)

17 de marzo

San Patricio | iStock

La archiconocida fiesta de San Patricio es una de las que Waynabox considera que hay que vivir, por lo menos, una vez en la vida. Aunque tiene su origen en una festividad religiosa que conmemoraba la muerte del patrón de Irlanda, actualmente se ha convertido en una gran fiesta donde los desfiles, la música, la cerveza y el color verde son los grandes protagonistas. Dublín es la ciudad por excelencia en la que disfrutar de San Patricio, pero otros destinos de Europa, como Londres o Copenhague, también celebran una pequeña versión de esta fiesta al aire libre y, en general, la mayoría de pubs irlandeses de toda Europa se suman a la celebración de alguna forma u otra.

Östermarkte (Alemania, Suiza y Austria)

Desde mediados de marzo hasta principios de abril

Aunque sin duda son mercadillos menos conocidos que los que se celebran antes de Navidad, los viajeros que hagan una escapada sorpresa a una ciudad alemana, suiza o austríaca antes o durante la Semana Santa no pueden perderse los tradicionales y animados mercados de Pascua. En ellos, multitud de pequeños puestecitos venden figuras y recuerdos de artesanía, platos tradicionales de la región (como el Osterzopf) y, por supuesto, los famosos huevos de Pascua pintados a mano.

Día del Padre (España, Italia y Portugal)

19 de marzo

Imagen de archivo del Día del Padre | iStock

Algo que puede sorprender a los que hacen un viaje sorpresa con la familia este mes es que el Día del Padre no se celebra en todos los países en la misma fecha. Sin embargo, al igual que en España, Italia (la Festa del Papá) y Portugal (Día do Pai) sí que celebran esta efeméride el 19 de marzo, coincidiendo con San José, considerado como el padre de Jesús por la religión católica. En Italia y Portugal es costumbre celebrar el día con una deliciosa y abundante comida familiar y que los niños preparen una manualidad como regalo a sus padres. En Italia, además, es tradición comer un dulce típico, unas deliciosas rosquillas conocidas como zeppole di san Giuseppe.

Nevruz o Año Nuevo (Albania y Turquía)

22 de marzo

Nevruz significa 'Nuevo Día' en persa y se celebra cada año el primer día de la primavera (en Albania, el 22 de marzo). Es una de las tradiciones más antiguas que se conocen y vendría a ser el equivalente al Día de Año Nuevo en España. Si bien se festeja principalmente en Irán (antigua Persia) y en otros estados de Oriente Medio, Waynabox señala que dos países de Europa también honran esta tradición relacionada con la fe bektashi: Albania (donde es fiesta nacional) y Turquía. Asimismo, en otros países vecinos, como Kosovo o Macedonia, hay algunas comunidades que también celebran el Nevruz. Aunque cada región tiene sus propios ritos y ceremonias para festejar la llegada de la primavera, es habitual en todas las regiones preparar copiosas comidas para disfrutar con los más allegados.