El "pueblo de las terrazas" de Mallorca que está colgado sobre el mar y tiene forma de anfiteatro natural

Mallorca es una isla que guarda muchos encantos, y esto incluye municipios y localidades maravillosas. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de Calvià Vila, un pequeño pueblo que destaca por sus casas señoriales.

Y ahora queremos que conozcas Banyalbufar, uno de esos rincones de Mallorca que parecen suspendidos en el tiempo. Situado en la vertiente occidental de la isla, dentro de la Serra de Tramuntana (declarada Patrimonio Mundial por la Unesco), este pequeño municipio destaca por su espectacular configuración en forma de anfiteatro natural frente al mar.

Banyalbufar, Mallorca | iStock

Es conocido popularmente como el pueblo de las terrazas debido a sus históricas marjades, bancales de piedra seca construidos durante la dominación musulmana. Estas terrazas permitieron aprovechar el terreno escarpado para el cultivo, especialmente de la vid. El sistema de canalización del agua y la arquitectura tradicional en piedra configuran un paisaje cultural que combina la intervención humana con la fuerza de la naturaleza.

Las casas, también de piedra, se distribuyen de forma escalonada siguiendo la pendiente de la montaña, lo que refuerza la sensación de estar ante un pueblo colgado sobre el Mediterráneo. Desde sus miradores se contemplan algunas de las puestas de sol más impresionantes de Mallorca, con el sol fundiéndose en el horizonte marino.

Banyalbufar, Mallorca | iStock

Además de su patrimonio paisajístico, Banyalbufar mantiene una tradición vinícola que en los últimos años ha experimentado un renovado impulso. Sus pequeñas calas de aguas transparentes, como Cala Banyalbufar o Es Corral Fals, completan el atractivo de este enclave tranquilo y auténtico.

Lejos del turismo masivo, Banyalbufar representa la Mallorca más serena, donde la montaña y el mar dialogan en perfecta armonía.