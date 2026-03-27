La ciudad de Girona donde nació Salvador Dalí que tienes que visitar este año

En muchas ocasiones te hemos hablado de municipios de Girona que tienes que visitar, como es el caso de Monells, un pueblo medieval que parece sacado de una película. Sin embargo, este año no te puedes perder Figueres.

Figueres es conocida mundialmente por ser la ciudad natal de Salvador Dalí (1904-1989), uno de los artistas más influyentes del surrealismo. Situada en el Alt Empordà, esta localidad catalana ha convertido la figura del pintor en su principal atractivo cultural y turístico.

El gran símbolo de la ciudad es el Teatro-Museo Dalí, considerado la última gran obra del artista, ya que fue concebido y diseñado por él mismo sobre los restos de un antiguo teatro.

Este museo alberga la colección más amplia de obras de Dalí, desde sus primeras creaciones hasta sus trabajos más experimentales, y ofrece una experiencia inmersiva en su universo surrealista.

Qué ver en Figueres más allá del museo

Aunque el Teatro-Museo es la visita imprescindible, Figueres ofrece otros espacios interesantes:

La Torre Galatea , donde Dalí vivió sus últimos años

, donde Dalí vivió sus últimos años El Museo del Juguete de Cataluña , con miles de piezas históricas

, con miles de piezas históricas El Museo del Empordà, centrado en el arte y la historia de la región

Todo ello convierte a la ciudad en un destino cultural perfecto para una escapada de fin de semana desde Barcelona.

Novedades en Figueres en 2026

Este año, Figueres refuerza su oferta cultural con nuevas propuestas vinculadas al universo daliniano.

Una de las grandes novedades es la consolidación de la Casa Natal de Salvador Dalí como nuevo espacio museístico, que permite conocer la infancia del artista y su entorno más íntimo. En 2026, este espacio acoge exposiciones inéditas como un biombo decorativo pintado por Dalí con solo 19 años, una obra poco conocida que muestra sus primeras influencias artísticas.

Además, este tipo de exposiciones se complementan con material audiovisual, fotografías y actividades culturales que profundizan en la etapa menos conocida del pintor.

Por otro lado, la ciudad sigue ampliando su red cultural con proyectos que consolidan a Figueres como capital internacional del legado de Dalí, reforzando su atractivo tanto para expertos como para turistas.