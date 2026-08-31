El nuevo tren nocturno que conectará cuatro de las ciudades más fascinantes de Europa

Dormirse en una ciudad europea y despertar en otra completamente distinta, sin pasar por el aeropuerto ni madrugar para tomar un vuelo: esa es la promesa del nuevo servicio nocturno que anunció el operador European Sleeper, en colaboración con la compañía ferroviaria alemana RDC.

Una ruta directa entre el Benelux y Escandinavia

El nuevo tren conectará Bruselas y Ámsterdam con Copenhague y Malmö, uniendo por primera vez el Benelux con Dinamarca y el sur de Suecia en un solo trayecto nocturno. El servicio comenzará a operar en abril de 2028, con salidas desde Bruselas y Malmö alrededor de las 19:00 hora local y llegada al otro extremo de la ruta hacia las 10:00 de la mañana siguiente. En un principio, funcionará tres veces por semana.

Ámsterdam en otoño | iStock

A bordo habrá distintas opciones para pasar la noche: asientos, coches couchette y compartimentos cama. European Sleeper y RDC también evalúan sumar una opción más lujosa, con camas dobles y baño privado, aunque esos detalles todavía no están confirmados.

Una alternativa al vuelo de corta distancia

La nueva ruta permitirá cambiar un vuelo corto por una noche en tren, sin perder un día completo de viaje. Además, facilitará el acceso a Escandinavia desde otras ciudades: según European Sleeper, Londres, París, Estocolmo y Oslo quedarán accesibles con solo un transbordo adicional.

Este anuncio se enmarca en un momento de fuerte expansión para la compañía. European Sleeper también prepara el lanzamiento de su ruta Bruselas-Milán para septiembre de 2026, y ya planea una conexión Bruselas-Barcelona para 2028. La empresa opera actualmente servicios nocturnos entre ciudades como Bruselas, Ámsterdam, Berlín y Praga, por lo que esta nueva ruta extenderá su red aún más hacia el norte.

Eso sí, habrá que tener paciencia: el servicio hacia Escandinavia no arrancará hasta abril de 2028, mientras las compañías siguen trabajando con los gestores de infraestructura en el horario, de cara a una solicitud formal de capacidad en 2027.