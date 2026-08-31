El pueblo medieval de Girona rodeado de 13 volcanes que cada vez atrae a más viajeros

Nos vamos hasta La Garrotxa, ese rincón del interior de Girona donde el paisaje se levanta sobre lava enfriada y donde se esconden algunos de los pueblos medievales más bonitos de Cataluña. Entre las sierras de Finestres y Sant Julià del Mont hay uno que no llega a los 1.600 vecinos y que, desde que apareció en el tramo final de una película de Prime Video, no ha dejado de recibir visitas. Se llama Santa Pau.

Lo primero que ves al llegar es la fortaleza. El castillo de los barones de Santa Pau está documentado a mediados del siglo XIII y su historia arranca en 1278, cuando se crea la baronía y el edificio pasa a ser residencia de los señores del lugar. A partir de ahí crecieron la muralla, las calles y el pueblo entero.

Es un castillo-palacio de planta cuadrangular, con ventanales góticos y las estancias repartidas alrededor de un patio que tiene un pozo en el centro. Destaca la torre maestra, en cuya base está la antigua capilla de San Antonio Abad y San Honorato.

Tras más de medio siglo cerrado, el Ayuntamiento lo compró por 300.000 €:

200.000 € de parte de 250 mecenas

100.000€ de parte de la Generalitat

Entre los donantes hubo un nombre inesperado: Hollywood.

Por si no lo sabías, Santa Pau aparece en el desenlace de El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You), la cinta de Lasse Hallström basada en la novela de J. P. Monninger y estrenada en Prime Video en agosto de 2025. La escena de fiesta que cierra la historia se rodó aquí, y desde el Ayuntamiento explican que la productora quedó fascinada con el proyecto de recuperación del castillo y colaboró con 7.000 euros para ayudar en la adquisición. El consistorio celebró además que el filme llegara a ser la segunda película más vista en España en la plataforma.

Baja del castillo y te plantas en la plaza Mayor, el antiguo Firal dels Bous: triangular, porticada y con los arcos completamente desiguales, como quedaron de los mercados de antaño. Ahí mismo está la iglesia gótica de Santa Maria, que sigue siendo la parroquia.

El 81% del término municipal está dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, que reúne una cuarentena de conos volcánicos. Y Santa Pau cuenta con un total de 13 volcanes.

Dos son imprescindibles. El de Santa Margarida guarda una ermita románica en mitad de su cráter, un prado enorme y llano al que se sube caminando. Y el Croscat, el volcán más joven de la península ibérica (su última erupción fue hace unos 11.500 años) y también el de mayor cono, 160 metros. Las extracciones de greda abrieron un corte de más de 100 metros de altura que hoy permite ver un volcán por dentro, en capas de negros, grises y rojizos.

Al lado, la Fageda d'en Jordà: un hayedo que crece sobre la colada de lava del propio Croscat, en llano y a poca altitud, algo rarísimo en un bosque de hayas

Visita y cómo llegar

La visita guiada por el centro histórico sale de la oficina de turismo (avenida dels Volcans, 14), dura alrededor de una hora y cuesta 4 euros para adultos, 2,50 para niños de 6 a 12 años y jubilados, y es gratis para menores de 5. Se programa los sábados (a las 11:00 en verano) y hace falta reservar por teléfono (972 68 03 49) o correo, con un mínimo de cinco personas. Tiene truco: es gratuita si duermes en algún alojamiento del municipio o llegas con el bus Rumbus. Conviene confirmar horarios y precios en la web oficial antes de salir de casa.

Para comer, la palabra clave es fesols. Las alubias de Santa Pau, cultivadas en tierra volcánica, tienen Denominación de Origen Protegida desde 2015 y son el eje de la cocina de la comarca. Nunca se venden a granel: si te llevas un paquete, busca la etiqueta del consejo regulador. Y si te va la fiesta gastronómica, la Fira del Fesol se celebra cada enero.

Llegar es fácil: unos 40 minutos en coche desde Girona por la C-66 hasta Banyoles y luego la GI-524. Desde Barcelona, algo menos de dos horas por la AP-7.

Santa Pau desde Google Maps | Google Maps

Un castillo que sus propios vecinos rescataron a base de donaciones, un hayedo que crece sobre lava y una ermita metida dentro de un cráter. Santa Pau no necesitaba una película para funcionar, pero ahora que la tiene, mejor ir antes de que se corra del todo la voz.