Renfe, Iryo y Ouigo ya no quieren vender solo billetes de tren: estos son los nuevos servicios que ofrecen

Comprar un billete de tren podría ser solamente el primer paso al preparar una escapada. Renfe, Iryo y Ouigo están ampliando sus plataformas digitales para ofrecer alojamiento, actividades turísticas y diferentes alternativas de movilidad vinculadas al viaje.

Las tres compañías persiguen un objetivo similar: participar en una parte mayor del gasto de sus pasajeros y mantener la relación con ellos antes y después de subir al tren. Sin embargo, sus propuestas funcionan de manera diferente y no todas permiten contratar los servicios dentro de una única reserva.

Renfe permite reservar el tren, el hotel y las actividades

Renfe Viajes | Renfe Viajes

Renfe es la compañía que más se acerca actualmente al funcionamiento de una agencia de viajes digital. A través de Renfe Viajes, los usuarios pueden combinar trayectos de AVE, Avlo, Alvia, Avant o Intercity con alojamientos, entradas y experiencias en el destino.

La plataforma ofrece paquetes de tren y hotel, además de entradas para parques temáticos, espectáculos, visitas y otras actividades. Todo puede incluirse en una misma reserva y abonarse mediante un único pago.

Aunque el servicio emplea la marca de Renfe, su gestión corresponde a Viajes Reina. Es esta agencia la que formaliza el contrato con el cliente y se encarga de la intermediación de los productos turísticos.

Iryo apuesta por los paquetes y el viaje puerta a puerta

Iryo conecta | Iryo conecta

Iryo también permite contratar paquetes de tren y hotel en una única compra mediante una plataforma desarrollada junto a Destinia. Sus ofertas están enfocadas principalmente en las ciudades conectadas por los trenes de la compañía.

A esta propuesta se suma Iryo Conecta, un servicio pensado para facilitar el desplazamiento completo. La plataforma reúne conexiones con otros trenes, autobuses y compañías aéreas, además de taxis, aparcamientos y vehículos de alquiler.

De este modo, la empresa busca que el pasajero pueda organizar no solo el recorrido entre estaciones, sino también los desplazamientos necesarios para llegar hasta su alojamiento o continuar el viaje.

Ouigo ofrece descuentos después de comprar el billete

Ouigo match | Ouigo match

La propuesta de Ouigo es diferente. Su nuevo portal, Ouigo Match, muestra ventajas y descuentos en alojamientos, movilidad urbana, actividades culturales y entretenimiento una vez adquirido el billete de tren.

Entre sus colaboradores iniciales aparecen Booking.com, Freenow, Civitatis, Freetour.com y Nextory. No obstante, los servicios no se reservan directamente dentro de la plataforma ferroviaria. El usuario es dirigido a la página de cada proveedor para completar la contratación.

Por ahora, Ouigo Match funciona como un escaparate de ofertas posteriores a la compra y no como una agencia digital completamente integrada. Aun así, su lanzamiento confirma una tendencia compartida por las tres compañías: el negocio de la alta velocidad ya no termina cuando el pasajero compra su billete.