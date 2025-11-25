Disneyland Paris anuncia la fecha exacta de la apertura de World of Frozen: Está más cerca de lo que piensas

Disneyland París ha desvelado este lunes en su emblemático resort de Marne-la-Vallée, en una presentación nocturna con drones cargada de expectación, que el próximo 29 de marzo de 2026 marcará la fecha histórica para la apertura de 'World of Frozen', la innovadora área temática inspirada en la saga de animación Frozen de Walt Disney Animation Studios.

Esta inauguración posicionará a esta región parisina como el epicentro de una transformación sin precedentes en el segundo parque del complejo, rebautizado como Disney Adventure World, que duplicará su tamaño actual fusionando universos icónicos de Disney, Pixar y Marvel para convertirse en un destino turístico de vanguardia a nivel europeo.

Esta renovación a gran escala se enmarca en un ambicioso y estratégico plan de inversión plurianual iniciado en 2018 que asciende a unos 2.000 millones de euros en total. Dicha inyección económica subraya el compromiso de la compañía con el éxito a largo plazo del complejo como emblema de la marca Disney en Europa.

La transformación de más del 90% de la oferta del segundo parque desde 2002 ilustra la ambición constante de Disneyland Paris por reinventarse y mejorar la experiencia de los visitantes.

"Con este paso, estamos llevando a cabo la transformación más ambiciosa en la historia de nuestro resort, ampliando los límites de la imaginación e invitando a los visitantes a vivir sus propias aventuras en los extraordinarios mundos de Disney Animation", explicó Natacha Rafalski, presidenta de Disneyland Paris en la presentación mundial celebrada este lunes en París.

El nuevo mundo dedicado a la saga Frozen es un reino nevado que recrea el pueblo de Arendelle con arquitectura detallista que incluye la majestuosa Montaña del Norte, de 36 metros de altura, coronada por el Palacio de Hielo de Elsa y las calles empedradas del pueblo nórdico. Ofrecerá atracciones como Frozen Ever After, un paseo en barca familiar que contará con tecnología de vanguardia, incluyendo figuras Audio-Animatronics de última generación que ofrecerán nuevas tecnologías de proyección inmersiva.

En el pueblo, bajo la torre del reloj, los visitantes podrán sumergirse en encuentros exclusivos con Elsa, Anna, Kristoff y Olaf en la Portrait Gallery, o unirse al desfile A Celebration in Arendelle, un espectáculo de 15 minutos con carrozas y música original compuesta por los oscarizados Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, incluyendo adelantos de la próxima película Frozen 3 que tiene previsto estrenarse justo dentro de dos años el 24 de noviembre de 2027.

La nueva zona contará con 14 nuevos puntos de restauración y un gran lago llamado Adventure Bay que contará con un espectáculo nocturno de casi 400 drones con una configuración de 360 grados que mostrará historias de Mulán, Hercules, Vaiana o el Universo Marvel.

Para el nuevo espectáculo, se ha desarrollado en exclusiva una nueva tecnología de drones acuáticos. La experiencia cobrará vida al son de una potente banda sonora, grabada por una orquesta de 90 músicos.

Zona temática de Frozen en Disneyland Paris | Europa Press / Disneyland Paris

Además, la gastronomía se enriquecerá con el Nordic Crowns Tavern, un restaurante que fusiona sabores escandinavos (como salmón ahumado y estofados de venado) con opciones inclusivas sin gluten y veganas.

Por su parte, Arendelle Boutique y Frozen View Shop ofrecerán souvenirs y ropa exclusiva y joyería inspirada en los personajes.

En Disney Adventure World los visitantes también podrán disfrutar de un nuevo restaurante llamado The Regal View Restaurant and Lounge con murales que ilustran a las históricas princesas Disney y con vistas privilegiadas sobre el lago. Cuidando el máximo detalle los platos han sido fabricados por un renombrado fabricante holandés de porcelana proveedor oficial de la familia real holandesa.

La transformación de Disney Adventure World no termina aquí. En estos momentos se encuentra en construcción una nueva atracción inspirada en Up, un carrusel con globos aerostáticos y aventuras aéreas, así como un mundo inmersivo dedicado a El Rey León, cuya construcción comenzó en otoño de 2025 y que sumergirá a los visitantes en la sabana africana con espectáculos y safaris interactivos.

Nueva atracción de Disneyland Paris sobre El Rey León | Disneyland Paris

Adventure Way también acogerá Raiponce Tangled Spin, una nueva atracción familiar inspirada en la película de animación de Disney, Enredados. Esta atracción dará vida a uno de los momentos más emblemáticos de la película: el Festival de las Luces Flotantes. Sentados en góndolas, los visitantes girarán bajo un cielo iluminado con farolillos flotantes, rodeados de frescos que representan las aventuras de Rapunzel.

Estos proyectos no solo reflejan la inversión récord, sino que reafirman la apuesta estratégica de Disneyland Paris por la innovación continua como motor de crecimiento. La finalidad de estas transformaciones es impulsar la asistencia y la satisfacción del cliente, con el objetivo de superar la barrera de los casi 16 millones de visitantes que el complejo recibe anualmente y consolidar su posición como uno de los destinos turísticos número uno de Europa.

"World of Frozen no solo celebra una franquicia global, sino que invita a generaciones a soñar en grande, con accesibilidad total y un impacto económico que podría generar miles de empleos", afirmó Rafalski.

Según sus creadores el objetivo del nuevo proyecto es que los huéspedes no solo vean las historias de Disney, sino que las vivan, pasando de "observar desde la barrera" a ser "el actor de su propia historia".

A partir del 29 de marzo de 2026 Disney Adventure World estará formado por tanto por tres mundos inmersivos: World of Frozen, World of Pixar, y el Marvel Advengers Campus a los que más tarde se unirá un cuarto mundo inspirado en la película clásica de Disney Animation, El Rey León.