Las atracciones de Disney que estarán cerradas de forma permanente o por obras en enero y febrero de 2026

Disney es uno de los parques temáticos más relevantes y conocidos del mundo, con complejos repartidos en distintos países. Cada vez existen más facilidades para visitarlos, como la reciente apertura de una ruta aérea directa entre Madrid y Orlando, que permite acceder al parque más grande de este universo. Si no quieres perderte nada, en Viajestic te contamos qué atracciones estarán cerradas a comienzos de año.

Visitar uno de los parques de Disney no es como visitar cualquier otro lugar. Es un viaje que debe planearse con anticipación y cuidando cada detalle para que la experiencia sea realmente inolvidable. No importa la edad que tengas, ya que para muchas personas recorrer las calles de este parque es un sueño hecho realidad. Pasear por sus jardines, visitar los castillos o conocer a algunos de los personajes con los que hemos crecido convierte la visita en algo mágico.

Antes de decidir cuándo viajar, es fundamental revisar el calendario oficial del parque, donde se indican tanto las experiencias disponibles como aquellas que no lo estarán. Este calendario se actualiza de manera periódica, aunque no con demasiada antelación. En este momento, solo están publicados los meses de enero y febrero.

Por esta razón, es importante consultarlo con frecuencia antes de organizar tu visita, para saber qué atracciones podrás disfrutar y cuáles estarán cerradas o en proceso de renovación. A continuación, te contamos cuáles son las experiencias que no podrás vivir si decides visitar este parque que quita el aliento en 2026.

Atracciones cerradas o en renovación

En primer lugar, nos situamos en el universo de los dinosaurios dentro de Animal Kingdom. La atracción DINOSAUR cerrará a inicios de febrero de 2026 para dar paso a una nueva área temática llamada Tropical Americas. Se trata de una experiencia de alta intensidad, en la que los visitantes participan en una misión prehistórica para rescatar un iguanodonte mientras un meteorito se aproxima. Esta atracción se despide después de muchos años de funcionamiento.

En Magic Kingdom se llevarán a cabo varias reformas con el objetivo de mejorar la experiencia de los visitantes. Este parque se encuentra en constante evolución para ofrecer siempre la mejor calidad posible.

Dos de sus atracciones más populares tendrán cierres temporales. Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin permite a los visitantes ayudar a Buzz Lightyear a derrotar a Zurg utilizando cañones láser desde vehículos interactivos. Esta atracción cerrará por un tiempo para recibir mejoras y se espera que vuelva a abrir en la primavera de 2026.

Big Thunder Mountain Railroad, la conocida montaña rusa ambientada en una mina, también se detendrá por trabajos de remodelación. Se prevé que vuelva a funcionar durante la temporada cálida del año con nuevas incorporaciones.

Para los amantes de la nieve y del universo Frozen, en EPCOT, la atracción Frozen Ever After lleva a los visitantes por el mundo de Arendelle con música y figuras de personajes como Anna y Elsa. Este paseo cerrará temporalmente a finales de enero de 2026 para realizar ajustes técnicos y su reapertura está prevista para el mes de febrero.

Es importante y recomendable visitar la página oficial de Disney con regularidad para estar atentos a los cambios por renovaciones o cancelaciones antes de viajar. De esta manera, podrás disfrutar mejor de tus universos favoritos dentro del mundo Disney.

Del mismo modo que cuando viajamos a cualquier país, elegir bien el momento del año es clave para evitar la masificación y vivir la experiencia con mayor tranquilidad, creando recuerdos que permanecerán para siempre en nuestra mente y en nuestro corazón.