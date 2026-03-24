El parque de España que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y está entre los 10 más populares del mundo

Cada vez más viajeros buscan reconectar con la naturaleza durante sus vacaciones. Según el último informe de Phocuswright, las experiencias al aire libre se encuentran entre los segmentos de mayor crecimiento dentro del sector turístico. En la misma línea, un estudio reciente elaborado por TUI Musement revela que el 50 % de los encuestados afirma estar interesado en realizar experiencias en entornos naturales o actividades al aire libre durante sus viajes.

Ante este interés creciente, TUI Musement, líder en tours y actividades, ha elaborado un ranking mundial de parques nacionales declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, basado en el número de reseñas que estos espacios naturales acumulan en Google. Desde cascadas imponentes hasta frondosos bosques y paisajes volcánicos, la lista reúne diez destinos que destacan por su extraordinaria belleza natural, biodiversidad y riqueza geológica.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice (Croacia)

Con más de 124 000 reseñas y una valoración de 4,8/5, el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia lidera la clasificación. Esta joya natural es famosa por sus 16 lagos interconectados por cascadas, que pueden recorrerse a través de una extensa red de senderos y pasarelas de madera.

Parque Nacional Iguazú (Argentina)

El Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones (Argentina), ocupa el segundo puesto del ranking, seguido del vecino Parque Nacional do Iguaçu, en Brasil, que se sitúa en tercera posición. Un caso singular en la clasificación, ya que forman parte del mismo gran enclave natural y comparten uno de los mayores espectáculos del planeta. Ambos fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984 y 1986, respectivamente. Su principal atractivo son las emblemáticas Cataratas del Iguazú, formadas por 275 saltos de agua que se precipitan desde distintas alturas en medio de la selva subtropical.

Parque Nacional del Gran Cañón

En cuarto lugar, el Parque Nacional del Gran Cañón acumula más de 63 000 reseñas. Desde sus numerosos miradores es posible contemplar los imponentes acantilados y las formaciones rocosas esculpidas por el río Colorado a lo largo de millones de años. Entre las experiencias más populares se encuentran los paseos en helicóptero, que permiten observar el cañón desde el aire.

Parque Nacional de Yosemite (EE.UU.)

El Parque Nacional de Yosemite, también en Estados Unidos, se sitúa en quinta posición. Declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, es famoso por sus cascadas, bosques de secuoyas gigantes e imponentes acantilados de granito. Entre las formaciones rocosas más icónicas destacan Half Dome, El Capitán, Cathedral Rocks y Three Brothers.

Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes

Sin salir del país, el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes ocupa el sexto puesto del ranking. Además de albergar numerosas especies animales en peligro de extinción, el parque cuenta con una diversidad de árboles comparable a la de toda Europa. Los amantes del senderismo disponen de más de 1300 kilómetros de rutas para explorar la belleza de sus montañas.

Parque Nacional de Cinque Terre (Italia)

En séptima posición se encuentra el Parque Nacional de Cinque Terre, en Italia, que forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco junto con Portovenere y las islas de Palmaria, Tino y Tinetto. Una red de senderos panorámicos conecta las cinco coloridas localidades de Monterosso, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore y Manarola, ofreciendo espectaculares vistas del Mediterráneo.

Parque Nacional de Yellowstone (EE. UU.)

Con más de la mitad de los géiseres activos del planeta, el Parque Nacional de Yellowstone (EE. UU.), en octavo lugar, es famoso por sus impresionantes fenómenos geotérmicos. Entre ellos destaca Old Faithful, uno de los géiseres más conocidos del mundo, que entra en erupción regularmente y atrae a miles de visitantes cada año

Parque Nacional del Distrito de los Lagos

El Parque Nacional del Distrito de los Lagos ocupa el noveno puesto. Sus colinas onduladas, lagos y pintorescos valles conforman un paisaje bucólico que ha inspirado durante siglos a poetas y escritores. Desde localidades como Windermere y Ambleside parten numerosas rutas para explorar la zona, mientras que Scafell Pike, la montaña más alta de Inglaterra, es uno de los destinos más frecuentados por los amantes del senderismo.

Parque Nacional del Teide (España)

El Teide de Tenerife con nieve | iStock

Cierra el top 10 un representante español: el Parque Nacional del Teide, cuyo volcán es además el pico más alto del país. Sus coladas de lava, cráteres y formaciones rocosas crean un entorno único que puede recorrerse a través de numerosos senderos o contemplarse desde el teleférico que asciende hasta las proximidades de la cumbre.