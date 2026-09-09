La ciudad de Europa donde todas las tardes se encienden las lámparas de gas a mano

En Breslavia (Wrocław), en Polonia, cuando el sol empieza a caer, un hombre vestido con capa negra y sombrero de copa aparece frente a una catedral gótica y comienza a caminar. Lleva una larga vara con carga de gas y con ella va encendiendo, una a una, más de cien farolas. No hay entradas que comprar ni horarios fijos que reservar. Basta con estar en el lugar correcto a la hora justa para presenciar este ritual.

Su recorrido arranca junto a la Catedral de San Juan Bautista, en Ostrów Tumski, el barrio más antiguo de la ciudad.

Un horario que marca la puesta de sol

El encendido no tiene una hora fija: depende del atardecer. En invierno, el farolero empieza sobre las cuatro y media de la tarde; en verano, puede retrasarse hasta pasadas las nueve de la noche.

Llueva, nieve o haga calor extremo, la rutina se repite los 365 días del año, incluido el apagado manual antes del amanecer.

Este oficio sobrevivió por una particularidad administrativa: gran parte de Ostrów Tumski pertenece a instituciones eclesiásticas, lo que la dejó fuera de los planes municipales de modernización de los años sesenta.

Otras ciudades que mantienen la tradición

En la Ciudad Alta de Zagreb, en Croacia, un grupo reducido de faroleros, los "nažigači", también recorre a diario los barrios de Gradec, Kaptol y Opatovina. Encienden a mano más de 200 farolas de gas que llevan funcionando desde 1863, y las apagan cada madrugada antes del amanecer, igual que en Breslavia.

Praga conserva unas 700 farolas de gas, aunque el encendido manual solo ocurre durante el periodo de Adviento, en el Puente de Carlos y el Camino Real hacia el castillo. Cada tarde de diciembre, uno de los dos faroleros oficiales de la ciudad recorre este trayecto con una vara rematada en un gancho metálico para activar cada lámpara.

Londres, farolas de gas sin farolero diario

La capital británica mantiene cerca de 1.500 farolas de gas, muchas de ellas con casi 200 años. Sin embargo, hoy funcionan con temporizadores que se ajustan cada dos semanas, no con un encendido manual cada noche.