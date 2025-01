7 consejos para disfrutar al máximo de tu visita a Puy du Fou España

En España, cerca de Toledo, existe un parque verdaderamente espectacular y mágico. Tanto es así que todo aquel que lo visita por primera vez, planea una nueva visita para volver a dejarse llevar por su encanto. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Puy du Fou.

Cuando haces una visita a este parque, lo haces con las expectativas verdaderamente altas. Y es que estamos convencidos de que muchas personas te han contado lo sumamente espectacular que es. Algo completamente cierto. Pero queremos que lo descubras por ti mismo y, para que aproveches al máximo tu visita, te damos una serie de consejos que te serán realmente útiles.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Puy du Fou España?

Es importante destacar que el parque cuenta con un gran número de espectáculos al aire libre, por lo tanto, se recomienda viajar en un periodo en el que haya más probabilidad de sol que de lluvia. Algo intermedio, digamos. Ni en invierno ni en verano, ya que pasarás muchísimo frío o muchísimo calor. En primavera y en otoño tendrás temperaturas mucho más agradables no solamente de día, sino también de noche.

¿Qué espectáculos de Puy du Fou España son imprescindibles?

En realidad lo son todos pero si coincide que acudes un día de máxima afluencia y con aforo completo, debes priorizar. Te recomendamos que, sí o sí, veas ‘A pluma y espada’, ‘El último cantar’, Cetrería de Reyes’, ‘El Misterio de Sorbaces’, Allende la Mar Océana’ y, evidentemente, la “joya de la corona” que es ‘El Sueño de Toledo’. Además, a lo largo del día, podrás disfrutar de otros tantos espectáculos y actividades en diversos puntos del parque.

Puy de Fou, Toledo | Imagen de A. Pérez Herrera

¿Puedes ver todos esos espectáculos en un día?

Sí, pero la clave es organizarte sobre todo si hay mucha gente en el parque. Te recomendamos que te pongas en la cola, por lo menos, 30 minutos antes del comienzo. No te agobies si ves a muchísima gente esperando ya que los trabajadores de Puy du Fou tienen muy controlado ese asunto. Es decir, si puedes acceder a esperar en la cola, ten por seguro que vas a entrar en el siguiente pase. Si no te dejan pasar, es que tendrás que esperar al siguiente turno.

Por lo tanto, no esperas en balde. Lo importante es que hagas tu propio recorrido de espectáculos que ver, para que te dé tiempo. No dejes pasar la oportunidad de descargarte la aplicación de Puy du Fou, que te informa a tiempo real de horarios de los espectáculos, de cuándo abren los accesos, etc. ¡Es un gran acierto!

Comprar un Pase Emoción, ¿sí o no?

Depende. Aunque acudas al Puy du Fou un día que esté lleno de gente, si lo planificas, vas a poder ver todos los espectáculos imprescindibles. Si hay algo por lo que destaca este Parque es la excepcional organización que hay. Como decimos: si accedes a hacer cola, entrarás en el pase.

Ahora bien, si eres de los que odia esperar colas… El Pase Emoción es una gran opción, sobre todo porque puedes entrar a ver los espectáculos que quieras, cuantas veces quieras, y en las mejores zonas de cada recinto, puesto que hay zonas acotadas especialmente para los que hayan comprado este pase. Su precio es de 23 euros por persona y día.

Consejos para ver El Sueño de Toledo

Desde que termina el resto de espectáculos hasta que se puede disfrutar de ‘El Sueño de Toledo’ hay un tiempo perfecto para poder cenar algo, ir al aseo o, incluso, disfrutar de alguna actuación en directo en el pueblo del parque. En la zona en la que se encuentra la gran “joya de la corona” de Puy du Fou, que es el espectáculo nocturno, te recomendamos llevar algo de abrigo ya que refresca bastante. Si da previsión de lluvia, llévate un chubasquero. ¿El motivo? El espectáculo no se suele cancelar por lluvia y está prohibido abrir paraguas.

Puy de Fou, Toledo | Imagen de A. Pérez Herrera

¿Puedes entrar con comida a Puy du Fou?

Sí, no te ponen ningún tipo de impedimento. Si prefieres hacerlo para ahorrar dinero, es una opción bastante factible ya que existen varias zonas dentro del parque para poder comer. Evidentemente, también hay restaurantes donde podrás comer y cenar, pero el coste suele rondar entre los 20 y 30 euros, aproximadamente. En la gran mayoría de ellos se tiene que reservar, por lo que te recomendamos que lo hagas en cuanto hayas concretado el día de tu visita al parque.

Los Mangas Verdes, ¡tus salvadores!

Si en algún momento os perdéis, no sabéis dónde encontrar alguno de los espectáculos, las tiendas o los baños… ¡No te preocupes! En Puy du Fou España encontrarás los conocidos como “mangas verdes”. Es personal del parque que van vestidos de época y de color verde. A priori puede pasar desapercibidos, pero su labor es ayudarte en todo lo que necesites.