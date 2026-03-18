Natalia Millán interpretará a Morticia en el nuevo musical La Familia Addams

Continúan las audiciones para los personajes del musical La Familia Addams y este miércoles 18 de marzo se ha interrumpido el casting en el Teatro Calderón para desvelar a la conocida actriz que interpretará el papel de Morticia Addams:¡Natalia Millán!

Natalia Millán, una actriz muy querida en el panorama del cine y la televisión en España, es conocida por series como Un paso adelante, El Internado o Velvet y también ha participado en musicales como Cabaret, Chicago o Billy Elliot.

En esta ocasión encarnará a Morticia en esta adaptación de Federico Bellone, que vuelve a la dirección tras El fantasma de la Ópera, Houdini, el musical y Cabaret en el Kit Kat Klub.

beon. Entertainment y LETSGO vuelven a colaborar tras el éxito de Houdini, un musical mágico y preparan para estrenar el próximo mes de septiembre en el Teatro Calderón de Madrid una nueva producción musical de La Familia Addams. Además, ya está abierta la waitlist para acceder a la preventa a través de la página web.

Qué hace especial a este musical

El montaje destaca desde el primer momento por una apertura escénica icónica, en la que seis telones se abren en cascada como si se tratara de una cabecera animada, marcando un inicio vibrante y dejando claro el tono lúdico y espectacular del musical.

La escenografía cobra vida con una casa de los Addams construida a escala real que avanza, gira sobre sí misma y revela sus estancias de forma inesperada, convirtiéndose en un personaje más y manteniendo la sorpresa constante para el público.

La partitura incorpora un juego meta-musical, con guiños orquestales a grandes clásicos del género que funcionan al mismo tiempo como homenaje y parodia, generando un efecto cómico inmediato.

A ello se suma una espectacularidad cargada de ironía, en la que efectos especiales, ilusiones y recursos escénicos dialogan con la tendencia contemporánea de llevar el musical al límite, siempre desde una mirada consciente y ligeramente irreverente.

Más allá del humor negro y la sátira, el musical también tiene un corazón emocional, abordando temas universales como la familia, el amor adolescente y la necesidad de ser aceptado tal y como uno es.

La familia Addams ha cautivado a sus seguidores desde hace casi cien años, aparecieron a finales de los años 30 de la mano del caricaturista Charles Addams en The Newyorker. Esta macabra familia la componen: Morticia (una madre elegante, misteriosa y muy sofisticada), Gómez (un padre excéntrico, apasionado y millonario que ama profundamente a su esposa), Miércoles (la hija inteligente, sarcástica y amante de lo oscuro), Pugsley (el hijo travieso que disfruta de experimentos peligrosos y de que su hermana le mortifique), el Tío Fétido (calvo y divertido), la Abuela (experta en pociones), Lurch (el mayordomo alto y silencioso), y los ancestros….sin olvidarse de Cosa (una mano viva que ayuda en las tareas de la casa).

En 1964, la cadena ABC los llevó a la televisión con gran éxito, asegurando su lugar en la cultura popular. Posteriormente inspiraron adaptaciones cinematográficas, musicales de Broadway y producciones contemporáneas como la serie Wednesday de Tim Burton en Netflix. La obra comenzó su recorrido por los escenarios en el Ford Center for the Performing Arts Oriental Theatre de Chicago en 2009 y continuó sus representaciones en el Lunt-Fontanne Theatre de Broadway desde 2010, consiguiendo siempre en cada plaza un gran éxito entre el público.

SINOPSIS

Miércoles está enamorada. Y no de cualquier criatura oscura y atormentada, sino de un chico absolutamente normal.

Lo que en otra familia podría resolverse con una cena incómoda, en la familia Addams se convierte en un auténtico Apocalipsis doméstico. La noticia sacude los cimientos de la mansión y obliga a todos (vivos, muertos y orgullosamente excéntricos) a enfrentarse a algo mucho más inquietante que la oscuridad: la normalidad.

Esta nueva producción parte de esa premisa para construir una comedia trágica que, además de explorar el choque entre dos mundos opuestos, se permite jugar con el propio lenguaje del musical. Canciones deliberadamente grandilocuentes, emociones al límite, una escenografía espectacular y orgullosamente excesiva, y todos los códigos del showbusiness expuestos con elegante ironía.

El resultado es un homenaje y, al mismo tiempo, una sutil parodia del teatro musical: brillante, afilada y sorprendentemente emotiva.

Porque, más allá del humor negro y las situaciones imposibles, la historia habla de algo profundamente reconocible: la familia, el amor adolescente y la necesidad (a veces desesperada) de ser aceptado tal y como uno es. Incluso si uno es un Addams.