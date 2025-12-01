Una azafata desvela el secreto de la ropa no permitida para viajar que te puede echar del avión

Muchas azafatas se han sumado a publicar en redes sociales algunos de los secretos que existen sobre la tripulación de vuelo. Por ejemplo, recientemente te contábamos el producto que mucha gente pide en los aviones y que deben entregar a escondidas porque es gratuito, o, en este caso, el código de vestimenta que deberíamos seguir al subirnos a un avión.

La azafata Barbara Bacilieri tiene una cuenta de YouTube donde comparte historias, secretos, sitios seguros para viajar y otra información relacionada con los viajes en avión, lo cual resulta muy útil para planificar futuros trayectos. En esta ocasión, ha subido un video titulado "NO uses ESTA ROPA en un AVIÓN".

En él, nos explica qué ropa aconseja no llevar, no porque esté estrictamente prohibida, sino porque en caso de emergencia puede poner en riesgo la integridad física. Por ejemplo, no se recomienda viajar descalzo o con ropa ofensiva que haga apología a corrientes políticas o que falte al respeto a la libertad de otros pasajeros. Esto, sin embargo, puede variar según la aerolínea, ya que las reglas no siempre están del todo claras.

"No es recomendable llevar tacones, porque pueden perforar el tobogán de emergencia, hacerlo perder aire y arruinar el plan de evacuación", explica en el video. También aconseja guardar ciertos objetos en bolsas antes de una evacuación, como gafas, zapatos con tacón o suela gruesa, e incluso dentaduras postizas.

Barbara también habla sobre ir disfrazado. Esto no está prohibido, salvo que se trate de disfraces de azafato o piloto, ya que en caso de evacuación es crucial que los pasajeros puedan identificar fácilmente a los auxiliares de vuelo. Además, menciona otras vestimentas poco convencionales, como vestidos de boda, especialmente los de las novias.

Conocer este tipo de consejos es importante para mantener la seguridad a bordo y asegurar que todos lleguemos bien a nuestro destino.