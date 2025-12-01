El pueblo más bonito de España para viajar en diciembre está en Cantabria según National Geographic

En noviembre National Geographic elegía a Hervás, en Cáceres, como el pueblo más bonito de España para viajar. Y es que la revista, cada mes, elige un municipio o localidad de España para hablar de él, sus tradiciones, cultura y monumentos.

Para diciembre el elegido ha sido Santillana del Mar, un pueblo de Cantabria conocida como "la villa de las tres mentiras", puesto que según el dicho popular "ni es santa, ni llana, ni tiene mar".

Santillana del Mar, Cantabria | iStock

Es una de las localidades de mayor valor histórico-artístico de España, hasta el punto de que todo en ella es monumento. Si la visitas, no te puedes perder la Colegiata de Santa Juliana o su casco histórico medieval, con calles empedradas, adoquinadas, casas de piedra, balcones de madera y escudos familiares.

Al final de la Calle de Juan Infante está la Plaza Mayor de Santillana del Mar, con casas señoriales, palacios y torres medievales como la Torre de Merino y la Torre de Don Borja. Además, también puedes encontrar edificios como la Casa del Cura, la Casa de la Parra o la Casa del Águila le dan ese aire medieval, señorial y muy fotogénico.

Bisonte. Cueva de Altamira | Pixabay

Algunos de los museos y espacios culturales que tienes que visitar son el Palacio Velarde, el Museo Jesús Otero o el Museo Diocesano Regina Coeli, entre otros.

Pero sin duda, hablar de Santillana del Mar es hacerlo también de la Cueva de Altamira, calificada como la "capilla sixtina" del arte rupestre. Esta cueva contiene probablemente las pinturas prehistóricas más famosas del mundo. Fue descubierta en 1868 y contiene pinturas rupestres del Paleolítico Superior (aproximadamente 36.000 a 13.000 años de antigüedad).