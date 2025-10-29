La iglesia de Malta donde cayó una bomba de la Segunda Guerra Mundial y quedó intacta

Malta es un pequeño archipiélago en el centro del Mediterráneo, entre Sicilia y el norte de África. Las islas principales son Malta (la más grande y principal), Gozo (más rural y tranquila) y Comino (casi deshabitada y famosa por el Blue Lagoon).

Es conocida como "la Ciudad del Silencio" y porque en muchas de sus ciudades se grabó Juego de Tronos, como en Mdina. Pero, sobre todo, porque tiene una de las historias más ricas del mundo gracias a su posición estratégica.

Es por eso que queremos hablaros de la Iglesia de Santa María de la Asunción, también conocida como la Rotonda de Mosta. Se encuentra en el centro de la isla de Malta, en la localidad de Mosta, a unos 8 km de La Valeta. Es visible desde muchos puntos de la isla gracias a su enorme cúpula.

Fue construida entre 1833 y 1860 por el arquitecto maltés Giorgio Grognet de Vassé, inspirándose en el Panteón de Roma. Es famosa por su cúpula gigantesca, una de las más grandes del mundo sin soporte interior (tiene unos 37 m de diámetro y 60 m de altura). De hecho, tiene la tercera cúpula más grande del mundo, por detrás de la cúpula de San Pedro y Santa Sofía.

El edificio combina estilo neoclásico con una planta circular, columnas imponentes y una fachada simétrica muy característica. Si la visitas, no te puedes perder la cúpula interior, el altar mayor y las pinturas religiosas de sus paredes. Además, se puede subir (en horario limitado) a la galería superior para tener vistas del interior y del pueblo de Mosta.

El milagro de la bomba

Durante la Segunda Guerra Mundial, el 9 de abril de 1942, una bomba alemana cayó directamente sobre la cúpula mientras cientos de personas asistían a misa.

El proyectil no explotó, atravesó el techo y rodó por el suelo sin causar víctimas. Este hecho se conoce como el "Milagro de Mosta", y una réplica de la bomba se exhibe hoy en una sala lateral del templo, conservada como símbolo de fe y supervivencia, y se puede visitar.

El búnker de la Rotonda de Mosta

El búnker de la Rotonda de Mosta es una parte menos conocida pero muy interesante de este famoso monumento. El búnker se encuentra debajo de la iglesia de la Rotonda de Mosta. Forma parte del Museo de la Segunda Guerra Mundial que se puede visitar junto al templo.

Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial (1939–1945), cuando Malta era una base estratégica del Imperio Británico en el Mediterráneo. En ese tiempo, la isla fue bombardeada intensamente por la aviación alemana e italiana (entre 1940 y 1942).

La población local excavó numerosos refugios antiaéreos (shelters) en piedra caliza para protegerse, y uno de ellos se habilitó justo bajo la iglesia de Mosta. El refugio de Mosta servía para albergar a vecinos y feligreses durante los ataques aéreos, ya que la Rotonda era un punto visible y por tanto vulnerable.

Si visitas la Rotonda, puedes entrar al búnker-museo (normalmente con una pequeña entrada adicional). En el recorrido verás: Pasillos excavados en roca caliza, frescos y estrechos; habitaciones pequeñas con literas, bancos, utensilios, lámparas y maniquíes que recrean la vida durante los bombardeos y fotografías históricas y objetos reales de la Segunda Guerra Mundial.