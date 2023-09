Una mujer alucina con lo que cuesta un bocadillo de jamón en el aeropuerto: "No se si pedir un préstamo"

En los aeropuertos a veces vivimos situaciones totalmente inesperadas, como por ejemplo cuando un grupo de españoles tuvo que ingerir 10 kilos de comida para poder viajar.

Y hablando de comida, seguro que alguna vez te has encontrado con hambre en el aeropuerto pero has preferido no comprar nada debido los elevados precios que hay en los restaurantes y que tienen un gran diferencia respecto a fuera de sus instalaciones. Pues lo cierto es que ahora una usuaria de Twitter, llamada @chari31657881 se ha hecho viral al compartir lo que cuesta un bocadillo de jamón en el aeropuerto.

"Bocadillos en el aeropuerto, no se si pedir préstamo. ¡Qué disparate!", dice la mujer en su mensaje en esta red social con mucha ironía y emoticonos de dos caras riéndose. En la foto podemos ver como el bocadillo tiene un precio de 15,95 euros, la descripción del producto es: "Flauta cristal jamón ibérico Salamanca".

Han sido muchos los usuarios de Twitter que han respondido a este mensaje con mucha indignación por la subida de precios que llevamos experimentando los últimos años. Una de estas respuestas dice "hay bares con un menú completo por ese mismo precio".

"Visto lo visto, cualquiera pregunta por el menú del día", dice otro usuario haciendo referencia también a los precios de los restaurantes que están fuera del aeropuerto. Otros usuarios también se han percatado de que el bocadillo no parece que esté tan bueno como para pagar ese precio: "Una pasada de caros, además el jamón no tiene muy buena pinta".