Una pasajera española cuenta el incidente que tuvo en un aeropuerto de la India por llevar tampones en la maleta

Cada vez son más las personas que cuentan en redes sociales incidentes que han vivido durante un viaje en avión, ya sea en el vuelo o en el propio aeropuerto, como la joven que vio como [[LINK:INTERNO|||Article|||64d250ecb2ccb0e466d476ea|||la aerolínea se dejaba su maleta olvidada en la pista.]]

Y ahora queremos contaros lo que le ha ocurrido a una pasajera en un aeropuerto de India por llevar tampones en la maleta. La protagonista de este incidente es la joven española Natalia Palacios (@nataliaxprr en TikTok) y cuenta que "estaba en el aeropuerto de Calcuta y llevaba un montón de estos en la maleta, que son tampones. El policía que me había escaneado la maleta estaba muy nervioso preguntándome que por qué llevaba tanto".

La joven le explicó al policía que eran tampones para la menstruación, pero el agente continuó pensando que era muy sospechoso que tuviera tantos tampones en la maleta, así que le hizo abrir uno y le dijo que si era normal, que se lo metiera en la boca.

En ese momento había una policía que estaba viendo toda la situación desde el control de al lado pero no intervino. Sin embargo, un piloto indio que estaba pasando el control vio la situación que estaba viviendo la joven y habló con él en su idioma, así que finalmente la joven pudo pasar la seguridad "sin problema".

El vídeo ya cuenta con más de 1,2 millones de reproducciones y hay otros usuarios que han comentado que "es que en la India no es tan común usar tampones. De hecho no se venden en muchos lugares". Otra joven ha hablado de una experiencia parecida que vivió explicando que le "pasó en Miami y me hizo mirar la maleta hasta el último rincón y preguntándome qué eran los tampones". "Fuera de España no se usan con aplicador", responde una joven al vídeo haciendo referencia a lo ocurrido con los tampones.