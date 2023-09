Un pasajero que estaba en el avión donde viajaba el hombre afectado por la diarrea cuenta que "manchó 15 o 20 filas"

Recientemente te contábamos que un avión que se dirigía a de Atlanta a Barcelona se vio obligado a dar media vuelta porque a un pasajero le dio diarrea en pleno vuelo, que habría quedado esparcida "por todo el avión" y que era "un riesgo biológico" para el resto de pasajeros.

Poco después salió a la luz un vídeo en redes sociales del momento en el que el pasajero sufre la diarrea dentro del avión y como quedó la cabina. Tras el incidente, limpiaron la aeronave y emprendieron de nuevo el viaje, llegando con ocho horas de retraso al destino.

Por su parte, la aerolínea regaló 200 dólares a cada viajero a modo de descuento en vuelos de la compañía, y con caducidad de un año, por "los trastornos causados" durante este viaje.

Uno de los pasajeros que se encontraban en el vuelo, de nombre Carles, ha querido relatar cómo vivió el momento durante una entrevista en el programa de radio Versió RAC 1: "Estoy bien, no nos enteramos demasiado del tema".

Confesó que fue el piloto quien avisó de lo que ocurría por megafonía: "Se había dado cuenta de que había una persona que estaba estirada y enferma y que por un motivo biológico volvíamos al aeropuerto de Atlanta".

"Todo el mundo estaba muy tranquilo; cuando nos lo comunican ya estábamos dando la vuelta, así que no hubo ningún grito ni nada raro", dice al medio anteriormente citado, asegurando además que el otro pasajero no necesitó "asistencia médica a bordo porque yo y mi pareja somos médicos y nadie solicitó la presencia de un médico".

"Aquello era un festival; lo habían tapado pero había desde medio avión hasta que sales todo lleno de diarrea", dice Carles, aclarando que no vieron nada hasta que no bajaron del avión y que podría haber "manchado 15 o 20 filas": "No se notaba ningún olor en el avión".