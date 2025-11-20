PortAventura en Navidad 2025: Nuevos espectáculos, desfiles y más magia que nunca

La llegada del frío marca el inicio de una de las temporadas más especiales en PortAventura World, la Navidad, impregnando cada rincón del resort del espíritu navideño. Este año, la temporada iniciará el 22 de noviembre y se alargará hasta el 6 de enero de 2026, convirtiéndose en un paraíso festivo en el que disfrutar de nuevos espectáculos, luces y personajes para sorprender por igual a grandes y pequeños.

Christmas dream de PortAventura | PortAventura

La temporada navideña adquiere un significado especial como última gran cita festiva del 30.º aniversario del resort. Para despedir este año tan significativo y lleno de emoción, el parque estrena un nuevo espectáculo bajo el nombre Circo de Navidad. Una historia cargada de ilusión y superación que sigue a una joven de un pequeño pueblo a descubrir su vocación artística gracias a la llegada del circo. La música, la luz y el talento transforman el escenario en una oda al poder de los sueños que rescata la elegancia y nostalgia de la tradición circense por Navidad.

Cada atardecer el área de Mediterrània cobrará vida con un momento muy especial: el encendido de luces de PortAventura Park. Un espectáculo que transformará el parque con una atmósfera de luz y color para despedir el día de una forma única.

Circo de Navidad de PortAventura | PortAventura

Desde China hasta el Far West, la Navidad se abre camino en el parque celebrando esta fecha tan señalada. Para ello este año como novedad los visitantes podrán disfrutar de una experiencia Navideña al más puro estilo mexicano, mediante la recreación de una pedida de posada con versos típicos, canciones festivas y baile, que invita a los visitantes a celebrar la Navidad Mexicana como nunca antes lo habían hecho. Una fiesta por todo lo alto que culmina con una tradicional piñata estrella para los niños, que busca compartir nuevas formas de disfrutar de la Navidad en familia.

"Cada época del año en PortAventura World es un viaje, una oportunidad de redescubrir el resort de una forma completamente nueva. Cada detalle ha sido pensado para sorprender y dejarse llevar por la ilusión renovad durante estas fechas, que buscan despertar las emociones más profundas de todos los visitantes", ha declarado Choni Fernández, directora de Cliente, Sostenibilidad y Comunicación de PortAventura World.

La posada de los Gnomos de PortAventura | PortAventura

Una oferta a la que se suman los ya clásicos del resort para esta época del año, como El Bosque Encantado, con nuevos elementos temáticos, para que los niños y las niñas vivan su encuentro más mágico con Papá Noel o el gran desfile de cierre Christmas Parade, que convierte cada fin de jornada en un festival de luces y colores. Y es que gracias a la tematización de las diferentes zonas y la iluminación al caer la noche, se transforma en un destino de ensueño, lleno de vida con las actuaciones especiales con motivo del 30 aniversario y con la llegada este año de los elfos y los pajes carteros dispuestos a cumplir todos los deseos.

Además, la oferta gastronómica vuelve a transformarse para estas fechas, con menús especiales navideños y el "dinner show" familiar de La Posada de los Gnomos. Los hoteles del resort también se convierten un año más en hogares navideños en los que vivir las fechas más destacadas de estas fiestas con decoración especial y experiencias completas para quienes quieren vivir una Nochebuena o una Nochevieja diferente.