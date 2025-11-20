El día más caro para volar en Navidad: Así puedes ahorrar dinero estas vacaciones

Si quieres viajar en Navidad hay muchos trucos para ahorrarte dinero. Recientemente, por ejemplo, te contábamos cuál es la semana que más barato te saldrá coger los vuelos, pero... ¿sabes cuál es el día más caro para coger un avión?

KAYAK, el motor de búsqueda de viajes líder en el mundo, ha lanzado su nuevo informe Travel Check-in: Navidad y Año Nuevo 2025 donde te cuenta cuáles son los destinos más buscados, los que tienen mejor calidad-precio y también algunos consejos para ahorrar dinero.

Mercadillo de Navidad en Berlín | iStock

Según la web, el 20 de diciembre se perfila como la fecha más cara para volar a destinos internacionales y el 28 de diciembre para destinos nacionales. Volar en Nochevieja a destinos internacionales podría suponer un ahorro en comparación con el 20 de diciembre de 2025, el día más caro para salir. Para quienes prefieran viajar en torno a Navidad, el 22 de diciembre ofrece tarifas económicas para volar a destinos nacionales y el 24 de diciembre para los internacionales.

Así que si tienes pensado hacer un viaje por Navidad, apúntate estas fechas para que, a la hora de reservar, tengas claro cuáles son las más caras y cuáles son las más baratas y así puedas ahorrarte algo de dinero en tus próximas vacaciones.

Además, algunos de los destinos navideños internacionales con mejor calidad-precio son Londres (Reino Unido), Bruselas (Bélgica), Basilea (Suiza), Ámsterdam (Países Bajos), París (Francia), Berlín (Alemania), Roma (Italia) o Praga (República Checa), entre otros.