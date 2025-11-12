El mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios abre YA: Todos los puestos de comida que hay este 2025

La Navidad ya casi está aquí y lo sabemos porque las calles de Madrid ya se están preparando para la ocasión. Recientemente te contábamos cuándo abre el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor, pero en cuanto a gastronomía... sabemos que hay un claro ganador: El de Nuevos Ministerios.

Hablamos del mercadillo de Navidad de El Corte Inglés Castellana (c/ de Raimundo Fernández Villaverde, 65) y donde puedes encontrar todo tipo de puestos: Desde adornos para el árbol, regalos, productos artesanales, dulces típicos y mucho más. Pero sin duda, lo más popular, son los puestos de comida.

Este año abre el próximo jueves 13 de noviembre y estará disponible hasta el 5 de enero de 2026. El horario es el siguiente:

De lunes a domingo, de 12:00 a 22:00 horas (restauración hasta las 23:00 h.)

Domingo 16, 23 y 30 de noviembre: Casetas de 12:00 a 21:00 horas y restauración hasta las 22:00 horas

5 de enero: De 12:00 a 22:00 horas

24 y 31 de diciembre: De 12:00 a 17:00 horas.

Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026

Puestos de comida del mercadillo de Nuevos Ministerios

Como en otros años, los puestos de comida que puedes encontrar en el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios son: