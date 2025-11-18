Guía completa del encendido de las luces de Navidad de Madrid 2025: Horarios, ubicaciones y concierto de Pablo López

La Navidad ya casi está aquí y uno de los lugares más populares para vivirla es Madrid, donde podrás encontrar multitud de mercadillos navideños, parques temáticos y mucho más. Pero sabemos que uno de los momentos más esperados es el encendido de las luces navideñas.

Cuándo y dónde se encienden las luces de Navidad

El esperado encendido de las luces de Navidad en Madrid tendrá lugar el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 19:30 horas en la Plaza de Cibeles. La ceremonia contará con un invitado muy especial: el bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar, Carlos Sainz, que será el encargado de dar luz a la ciudad.

La capital brillará con más de 240 emplazamientos repartidos por los 21 distritos, haciendo de este evento una cita imprescindible para madrileños y visitantes.

Videomapping y concierto de Pablo López

El encendido las luces de Navidad de Madrid 2025 arrancará con un gran 'videomapping' que envolverá de luz y sonido la fachada del Palacio de Cibeles. La producción, titulada La energía de la Navidad, podrá verse el sábado a las 19:30 horas.

El espectáculo, desarrollado por un equipo de 25 creativos y más de 150 técnicos, combina 3D e inteligencia artificial para crear texturas hiperrealistas. Utilizará 14 proyectores de última generación que suman más de medio millón de lúmenes, lo que convertirá la piedra de Cibeles en un “lienzo vivo” de luz y sonido.

La propuesta gira en torno a una idea central: la luz que nace cada Navidad en los hogares madrileños y se expande por toda la ciudad. A partir de ahí, el videomapping construirá un cuento contemporáneo en el que Madrid (cosmopolita, abierta y, al mismo tiempo, cercana) se convierte en la gran protagonista. El recorrido parte del ámbito más íntimo, el hogar, y avanza hasta las calles y plazas donde se comparte la celebración, subrayando el espíritu madrileño que define estas fechas. Tras la proyección, llegará el momento del encendido de la iluminación navideña oficial, de la mano de Carlos Sainz como invitado especial para accionar el pulsador junto al alcalde.

El gran evento del de encendido en Cibeles continuará con música en directo de la mano del cantante Pablo López que pondrá voz y música a la Navidad de Madrid.

Horarios de las luces de Navidad de Madrid

De domingo a jueves: 18:00 – 00:00 h

Viernes y sábados: 18:00 – 01:00 h

7 de diciembre: 18:00 – 01:00 h

24 de diciembre y 5 de enero: 18:00 – 03:00 h

31 de diciembre: 18:00 – 06:00 h

Cómo son las luces de Navidad 2025

Las luces de Navidad de Madrid de este año contarán con 7.134 cadenetas y 126 cerezos luminosos, 13 grandes abetos y otros motivos navideños, más de 13 millones de bombillas LED de alta eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, priorizando ahorro energético y reducción de contaminación lumínica.