Cuándo abre el mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid este 2025

Ahora que se acerca la Navidad ya son muchas las personas que esperan con ganas las fechas de apertura de los Mercadillos de Navidad más famosos de España (y de Europa). Pero sabemos que hay uno que es famoso desde hace décadas y uno de los más tradicionales de Madrid: El Mercadillo de la Plaza Mayor.

La Playa Mayor de Madrid se convierte en un gran mercado lleno de coloridas casetas donde ciudadanos y turistas encuentran todo tipo de figuras de Belén, instrumentos musicales navideños, juguetes y artículos de broma. Estas navidades el mercado podrá visitarse del 27 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, que a su vez incluye la exposición de un Belén Artesanal.

Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor de Madrid | iStock

Cuenta con un total de 104 casetas y la Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor acoge a todos los vendedores en este enclave madrileño para ofrecer sus productos navideños donde se pueden encontrar principalmente belenes, adornos navideños y artículos de broma.

Ya en el siglo XVII la plaza de Santa Cruz acogía un mercado navideño donde adquirir frutas y hortalizas, además de adornos y regalos. En el siglo XIX se estabiliza la ubicación en dicho espacio y se dicta una normativa para regular la venta. Desde ese momento, la Plaza Mayor será el mercado de venta de pavos, turrones y dulces, mientras que la Plaza de Santa Cruz se centraba en puestos de figuras de Belén, zambombas, juguetes, o artículos de broma.

En la década de 1980, los toldos de los puestos fueron sustituidos por casetas, un importante cambio que ha permanecido hasta nuestros días. Un evento organizado por la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor.

Fechas y horarios

Desde el 27 de noviembre al 31 de diciembre

Horario