Iberia Express lanza por el Black Friday vuelos desde 23 euros para viajar hasta febrero de 2026

El próximo viernes 28 de noviembre comienza el Black Friday 2025, aunque como bien sabemos, son muchas las ofertas que comienzan ya unos días antes. Y si tienes pensado viajar en Navidad o a principios de año, esta noticia te interesa.

La aerolínea Iberia Express lanza su Black Friday con una campaña que promete tarifas irresistibles para viajar entre el 18 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2026.

Iberia Express | iStock

Hasta el 1 de diciembre, los clientes podrán acceder a los mejores precios, para planificar sus próximas escapadas a destinos en los archipiélagos españoles como Gran Canaria desde 24 euros por trayecto, Tenerife desde 28 euros, Mallorca desde 17 euros e Ibiza desde 18 euros, en todos los casos, comprando ida y vuelta con el descuento del Club Express.

Entre sus destinos internacionales, Iberia Express ha incluido en esta campaña Dublín desde 31 euros por trayecto, Copenhague desde 36 euros y Manchester desde 28 euros, siempre comprando ida y vuelta y con el descuento del Club Express.

"La campaña Black Friday se ha consolidado como una de las más importantes para estimular la demanda de los primeros meses del año, con buenas tarifas que animan a organizar escapadas a nuestros destinos internacionales, Canarias o Baleares después de Navidad", ha destacado Isabel Rodríguez, directora comercial de Iberia Express.