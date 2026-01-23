2026, el gran año del astroturismo en España por el eclipse total de Sol

Hace 114 años que no se produce un eclipse total de Sol en España, por eso, el que tendrá lugar el próximo 12 de agosto no deja indiferente al sector turístico, que muestra en FITUR cómo disfrutar del gran observatorio astronómico en el que se convertirá la Península Ibérica este verano.

Ese 12 de agosto al caer la tarde, a eso de las 20.30 horas, la Luna tapará por completo el disco solar, dejando ver sólo su corona durante poco más de un minuto y medio.

Instalación dedicada al eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 | EFE/Mario Morón Pereira

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia, según el Observatorio Astronómico Nacional (OAN).

Esta "coincidencia cósmica", que no se veía en España desde 1912, estará coronada por una noche de Luna nueva que traerá otro gran espectáculo: la lluvia de estrellas de las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo.

El "ojo" del mundo

"En FITUR se está escuchando mucho rumor de que va a venir medio mundo a España a ver el eclipse. Y en cierta forma es cierto", explica a EFE Gabriel Funes, guía astronómico, que esta semana explica a los visitantes del expositor de Aragón cómo disfrutar de este acontecimiento único.

Los operadores consultados por EFE avalan la afirmación de Funes: la oferta de transporte, hoteles y actividades en el tercio norte peninsular, donde mejor se podrá observar el eclipse total de sol, está prácticamente reservada ya.

Teruel se promociona como uno de los mejores enclaves para verlo. "Lo vamos a poder observar a unos privilegiados 5 grados sobre el horizonte", explica Funes, quien insiste en que "un eclipse total de Sol no es solo un evento astronómico, es algo que te toca el alma, según siguen recordado los turolenses que escucharon de sus antepasados lo especial que fue el de 1912".

Entre otros, Galáctica, el centro de Astronomía del municipio Arcos de las Salinas (Teruel), prepara un gran festival para mil personas con toda clase de actividades, mientras que las localidades situadas en cuencas mineras de la provincia, Destinos Turísticos Starlight por sus excelentes condiciones para disfrutar de los cielos nocturnos, ofertan toda clase de experiencias.

En el ámbito más puramente científico, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que gestiona el Centro de estudios de Física del Cosmos de Aragón (CEFCA), se convertirá en el "ojo del mundo" el día del eclipse, acogiendo a científicos de todo el mundo para hacer mediciones.

"El cielo nos ha elegido"

Otra de las regiones que se promociona en FITUR como enclave único para disfrutar del eclipse solar total es Castilla y León. Bajo el lema "El cielo nos ha elegido", su stand reproduce de forma metafórica el cosmos y traslada a los visitantes la experiencia del astroturismo de manera sensorial y envolvente.

"El 12 de agosto se va a vivir un momento muy especial en Castilla y León. Llevamos trabajando en el eclipse más de un año, eliminando la contaminación lumínica que había en algunos pueblos y planificando infinidad de actividades", señala a EFE Javier Figueredo, alcalde del municipio segoviano de El Espinar y delegado especial de Prodestur Segovia.

Cartel informativo del eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 | EFE/Sergio Pérez

En esta comunidad, Soria será otro enclave privilegiado para la observación, hasta tal punto de que toda la provincia ha colgado ya el cartel de "Completo" para ese día. La capital espera 30.000 visitantes para el 12 de agosto, y apuesta por el Monte Valonsadero como el mejor lugar para verlo.

La Xunta de Galicia también centra la oferta turística para 2026 en el eclipse total, que será visible de forma total en 143 concellos. Lugo, con 66 municipios y Coruña, con 59, serán las provincias gallegas con mayor presencia de la franja de totalidad.

Espacios con baja contaminación lumínica

La Diputación de A Coruña ha puesto el foco de su oferta turística en FITUR en el potencial del cielo nocturno como motor de visitas, y ha aprovechado esta campaña para reivindicar la importancia de contar con espacios con baja contaminación lumínica.

Sus actividades de cara al eclipse han sido presentadas en una mesa redonda con la intervención de personalidades vinculadas a la astronomía y al turismo de observación en A Coruña, como la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela Begoña Nicolás; Yolanda Díaz, presidenta de la Asociación de Astroturismo da Costa da Morte; y José Romero, guía de astroturismo de la Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, directamente, ha invitado a los Reyes a que visiten la Comunidad foral con motivo del eclipse solar.

"Como sabíamos que el Rey tiene cierta querencia por la astrofísica, el elemento diferencial que nosotros hemos traído este año a FITUR es el fenómeno excepcional que vamos a vivir con el eclipse, sobre todo en la Ribera de Navarra, que es donde mejor se va a poder disfrutar, así que le hemos invitado", explicaba a los medios Chivite.