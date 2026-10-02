Los mejores lugares de España para ver las dracónidas: la gran lluvia de estrellas de octubre

El verano se despide, pero las lluvias de estrellas no se acaban con él. Aunque haya que abrigarse un poco más para disfrutarlas, octubre trae consigo la primera gran del otoño meteoros: las dracónidas.

Qué son las dracónidas y cuándo verlas

Según recoge el Instituto Geográfico Nacional, las dracónidas suelen ser una lluvia modesta, con unos 20 meteoros por hora a una velocidad de 20 km/s. Sin embargo, en ocasiones han dado sorpresas: en 1933 y 1946 se llegaron a ver miles de meteoros por hora, y en octubre de 2011, pese a la interferencia de la Luna, se contabilizaron más de 600 por hora.

Este 2026, la lluvia estará activa entre el martes 6 y el sábado 10 de octubre, con su momento de mayor intensidad en la noche del 8 al 9 de octubre, según Meteored. Además, este año la Luna estará prácticamente nueva, lo que facilitará mucho la observación.

Una ventaja extra: al estar el radiante bien posicionado, se podrán buscar meteoros poco después de la puesta de sol, sin necesidad de esperar hasta la madrugada.

Los mejores lugares de España para verlas

Para disfrutar al máximo del espectáculo, lo ideal es alejarse de la contaminación lumínica de las ciudades y buscar cielos certificados como Reserva Starlight por la UNESCO, un sello que garantiza condiciones excepcionales para la observación astronómica. Algunos de los mejores destinos del país son:

El Teide (Tenerife) : uno de los mejores lugares del mundo para ver estrellas, gracias a su altitud y escasa contaminación lumínica.

: uno de los mejores lugares del mundo para ver estrellas, gracias a su altitud y escasa contaminación lumínica. Roque de los Muchachos (La Palma) : hogar de algunos de los telescopios más potentes del planeta.

: hogar de algunos de los telescopios más potentes del planeta. Sierra Morena (Andalucía ): la mayor Reserva Starlight del mundo, repartida entre Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

): la mayor Reserva Starlight del mundo, repartida entre Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. Sierra de Gredos (Castilla y León) : a pocas horas de Madrid, es el primer Destino Turístico Starlight de la región.

: a pocas horas de Madrid, es el primer Destino Turístico Starlight de la región. Javalambre y Maestrazgo (Teruel) : con doble certificación como Reserva y Destino Turístico Starlight.

: con doble certificación como Reserva y Destino Turístico Starlight. Sierra de Montsec (Lleida) : referente europeo de astroturismo en pleno Pirineo catalán.

: referente europeo de astroturismo en pleno Pirineo catalán. Parque Nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha): uno de los cielos más limpios de la península.

Cómo ver las dracónidas

No hace falta telescopio para disfrutar del fenómeno: basta con buscar una zona alta, despejada y lejos de luces artificiales, y tumbarse en una esterilla para abarcar la mayor extensión de cielo posible.

Aunque las dracónidas parecen surgir desde la constelación del Dragón (Draco), los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, así que no hace falta mirar fijamente hacia ese punto.

Eso sí, conviene tener paciencia: los ojos necesitan unos minutos para acostumbrarse a la oscuridad antes de empezar a detectar los destellos con claridad.