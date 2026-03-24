Lago Kaali, uno de los cráteres de meteorito más accesibles de Europa

El Lago Kaali ocupa el cráter principal provocado por el impacto de un meteorito que sucedió hace alrededor de unos 4.000 años: se trata de un gran cráter de un diámetro que supera los 100 metros y con una profundidad de 22 metros; el lago está al fondo de este gran cráter de modo que está rodeado por un anillo circular de tierra elevado que actúa como muralla natural.

La espectacularidad del paisaje no se centra solo en este gran lago aunque es sin duda lo más llamativo y es que el meteorito que impactó aquí se fragmentó poco antes del impacto de modo que junto al gran cráter hay al menos otros nueve más pequeños que salpican la zona.

Durante siglos se pensó que se trataba de un lago de origen volcánico pero no fue así… lo que sí ha sido siempre es un lugar de especial interés, tanto es así que allá por la Edad de Hierro era un santuario pagano en el que se ofrecían sacrificios de animales; se cree de hecho que el terrible impacto puro alentar diferentes leyendas y mitos de la región báltica, es posible de hecho que las leyendas que hablan del sol cayendo del cielo tanto en la tradición estonia como finlandesa, tengan que ver con el meteorito que creó el lago Kaali.

Cráter y lago de Kaali | Imagen de Mannobult, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

¿Qué puedes esperar si visitas en la actualidad del Lago Kaali? Se trata de un lugar muy tranquilo, perfecto para disfrutar d aun paseo recorriendo el sendero circular que rodea el cráter; además podrás visitar el pequeño museo del meteorito e incluso acercarte a alguno de los cráteres secundarios en el bosque, un bosque que es típico del Báltico (de pino y abedul).

¿Por qué tiene especial interés visitar el lago Kaali? Porque está magníficamente bien conservado y se trata de uno de los impactos de meteorito más recientes en zonas habitadas de Europa y por tanto también más accesibles; además aquí confluyen naturaleza, arqueología y mitología lo que incrementa más si cabe el interés del lago Kaali.