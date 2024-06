Las mejores calles de España para irse de pinchos y tapas

Si hay algo que caracteriza España es su gastronomía (más allá de su naturaleza, sus playas y sus bonitos municipios). En cualquier cuidad de nuestro país siempre puedes disfrutar de una buena tapa y es por eso que en Viajestic hemos querido recoger las mejores calles de España en las que degustar un buen pincho. ¡No te lo pierdas!

Andalucía

Almería

Según la Guía Repsol, las mejores calles para tapear en Almería están en su casco histórico y son la Calle Real y la Calle Jovellanos. En la primera de ellas puedes encontrar algunos bares o restaurantes recomendados como De Tal Palo. Y en la segunda, en la calle Jovellanos, encontrarás algunos bares como son Taberna Nuestra Tierra, El Jurelico, Jovellanos 16, La Plazuela o Casa Puga y con gran variedad de tapas.

Cádiz

En Cádiz hay varias zonas donde irse de tapeo, una de ellas es la plaza de San Juan de Dios, que se extiende por las calles Sopranis, Plocia o Nueva. Muy cerca de El Pópulo y La Catedral. Aquí puedes encontrar varios bares o restaurantes como Casa Angelita o Tapas Garum, entre otros.

Tapa de tortita de camarones | iStock

Otra de las zonas más frecuentadas es el barrio de La Viña, donde está el Mercado de Abastos. Y por último, también puedes encontrar muchos bares en la zona de la Plaza de la Mina y San Antonio, como la Bodeguita El Adobo o El Recreo Chico, entre muchos otros..

Granada

Situada en pleno corazón de Granada, en el barrio del Realejo, la Calle Navas se ha convertido en una de las más transitadas de todo el centro, e incluso en muchas ocasiones la llaman el "templo" del tapeo. Debes saber que a pesar de ser una calle escondida y algo estrecha tiene icónicos bares entre los que destacan Los Diamantes, La Chicotá, Fogón de Galicia o Entrebrasas, entre otros.

Gente en un bar de Granada de tapas | iStock

Otra de las calles más turísticas es la calle Elvira y algunos de los bares que destacan son La Riviera, La Vinoteca, Bodegas Castañeda, A los buenos chicos, Restaurante Boabdil o Casa de todos, entre otros.

Málaga

Gente de tapas por Málaga, en la calle Granada | iStock

Una de las mejores calles para irse de pinchos en Málaga es la calle Granada, aquí destacan El Pimpi y otros como Casa Lola, Tabanco Mitjana, D'Platos Málaga y Lolita Taberna Andaluza. Tampoco puedes perderte la famosísima calle Larios, la Avenida Plutarco, la zona de Pedregalejo o la calle Calderería.

Jaén

Uno de los lugares más conocidos para degustar de la exquisita gastronomía de Jaén es la zona conocida como Las Tascas, en pleno centro histórico de Jaén. Entre sus estrechas calles encontramos una genial opción, La Barra, situada en la calle Cerón. Otro de los barrios principales para irse de tapas en esta ciudad es el de San Ildefonso, donde se localiza la catedral. Aquí encontramos diferentes opciones como El Santuario, en la calle Cuatro Torres y donde degustar distintos tipos de tapas, desde hamburguesas hasta pescado.

Calle Bernabé Soriano y Catedral de Jaén | iStock

Otro bar tradicional de San Ildefonso es El Abuelo, en la calle las Bernardas, donde destacan sus sabores tradicionales y recetas caseras. Su tapa más conocida y que debes pedir si visitas este bar es el recluta. Por último, otro de los lugares donde más movimiento hay en torno a los bares y donde disfrutar de deliciosas tapas es la zona universitaria.

Sevilla

Una de las mejores calles para irse de tapas en Sevilla es la Calle Feria, que se encuentra en el Casco Antiguo. En esta calle destacan algunos bares y restaurantes como la Cervecería Yerbabuena con sus tapas de salmorejo o tortilla de camarones o Condedê, donde puedes encontrar tapas brasileñas, italianas y francesas.

Casco antiguo de Sevilla | iStock

Sin embargo, Sevilla es una ciudad donde se tapea mucho, por lo que otra de las vías más transitadas para irse de pinchos es la calle Pagés del Corro, situada en el barrio de Triana. En el barrio de Santa Cruz, la calle Mesón del Moro y otras zonas como La Alameda, Bellavista o el barrio del Arenal, también son una buena opción.

Aragón

Teruel

Tapas y pinchos en un bar en Aragón | iStock

Sin duda, la mejor calle de Teruel para irse de pinchos y tapas es el Paseo del Óvalo. Entre los bares y restaurantes que puedes encontrar destacan Bar Restaurante El Paseo, Bar Gregory (ojo a las zamburiñas y los chipirones), Gastrobar Tapas y Copas (los huevos estrellados y las croquetas son top), Mesón El Óvalo, El Mirador y Bar Sabores, entre otros.

Zaragoza

Zaragoza, en Aragón | iStock

En Zaragoza no hay duda, la mejor zona es El Tubo, donde puedes encontrar las calles Blasón Aragonés, Libertad, Cinegio, Mártires, Ossau, Pino, Plaza Santiago Sas, Estébanes y Cuatro de Agosto. Pero si tenemos que elegir una de ellas, ésta sería la calle Libertad. Algunos bares recomendados son El Champi, El Méli del Tubo, la Terraza Libertad 6.8, Doña Casta, 7 Golpes, Los Rotos o Pamparola, entre otros.

Cantabria

Santander

Uno de los puntos de "quedada" más clásicos para irse de tapeo en Santander es sin duda la plaza de Cañadío, próxima al Paseo de Pereda, y por lo tanto también sus calles aledañas como son la calle Hernán Cortés, la calle Peña Herbosa, la calle Daoiz y Velarde, la calle Santa Lucía o la calle Bonifaz.

Pincho de tortilla de patatas | iStock

Aquí te puedes encontrar bares como La Conveniente, Casa Ajero, Asubio Ahora, La Esquina del Arrabal, Casimira, Mesón Rampalay, Casa del Indiano o La Catedra. Ojo, si pasas por Santander, no te puedes perder la tortilla de patata del restaurante Cañadío.

Castilla-La Mancha

Cuenca

Gastronomía de Cuenca (Ecuador). | Imagen cortesía de Turismo de Cuenca (Ecuador)

La calle más destacada de Cuenca es la de San Francisco, donde es ideal probar locales como Bar la Ponderosa, Mesón Rodríguez o Mesón Jose. Otras zonas son la de la Plaza Mayor, la de la Plaza de España, la del barrio del Castillo o la calle de los Tintes.

Toledo

Vista de la ciudad de Toledo | iStock

La mejor calle de Toledo para irse de tapas es la calle Santa Fe, situada a pocos pasos de la Plaza de Zocodover, en pleno Casco Histórico de la ciudad. Aquí no puedes perderte la cervecería El Trebol, donde recomiendan probar "sí o sí" su mítica bomba, que se trata de una patata rellena de carne cubierta de alioli y salsa de tomate. Otro de los locales recomendados es Cuchara de Palo donde destaca su tapa de carcamusas toledanas.

Castilla y León

Ávila

En Ávila destaca la calle San Segundo, que está junto a la puerta de la muralla de la Catedral o Puerta del Peso de la Harina. En esta zona puedes encontrar muchos locales donde irte de pinchos, algunos de los que te recomendamos son la Bodeguita de San Segundo, que está dentro de la Guía Repsol, la Taberna de Los Verdugo, Casa de Postas o Sofraga Palacio. En los alrededores de la Catedral también puedes encontrar Las Cancelas, Siglodoce o Mesón Gredos, entre otros.

Vista aérea de Ávila en Castilla y León | iStock

Otra zona interesante es la Plaza del Mercado Chico, aunque no dispones de tantas opciones, pero aquí te recomendamos el local que se llama Soul Kitchen o Casa Guillermo.

León

En León destacan dos zonas para irse de tapas: El Barrio Romántico (calle El Cid desde la Colegiata de San Isidoro) y el Barrio Húmedo (desde la calle Ancha desde Botines hacia la Catedral).

Tapa de cecina en el Barrio Húmedo de León | Imagen de Boca Dorada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Algunos de los restaurantes más recomendados en el Barrio Húmedo son el restaurante Ezequiel, Casa Blas, La Bicha, La Competencia, El Flechazo, El Rebote, El Tizón, Jabugo o el Rincón del Gaucho, entre otros.

Y en el Barrio Romántico, destacan bares y restaurantes como La Tizona, La Monalisa, El Patio, Las Tapas, Camarote Madrid, Correo, Clandestino Gastrobar, Cervantes 10 Vermutería, La Ribera...etc.

Salamanca

Las dos mejores zonas para irse de tapas en Salamanca son la calle Van Dyck y la Plaza Mayor. Algunos bares que puedes encontrar en esta calle son: Café de Chinitas, La Fresa, Bar El Minutejo, Mesón Los Faroles, Bar El Churrasco, Bar Rufo's o el 42 Grand Central, entre otros.

Bares en la plaza mayor de Salamanca | iStock

En cuanto a la Plaza Mayor y sus alrededores, están más frecuentados para turistas, pero también puedes encontrar algunos bares y restaurantes donde tapear, como por ejemplo: Café-Bar Rúa, Mesón de Gonzalo, Patio Chico, Montero, Casa Paca, Cervantes, Café Real, Cuzco Bodega, Casa Vallejo...etc.

Valladolid

Plaza Mayor. Valladolid | Imagen de Emilio J. Rodríguez Posada en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

La mejor zona de Valladolid para irse de tapas está, como en todas las ciudades, en su centro y la mejor calle es sin duda, la calle Correos, si quieres recomendaciones de bares no te puedes perder El Corcho y sus croquetas cremosas; el Bar Zamora y sus patatas bravas; El Cortijo y La Cartuja y su embutido; El Jero y sus canapés o Restaurante Herbe, con una gran variedad de tapas.

Zamora

Si quieres saber donde irte de pinchos y tapas en Zamora, aquí destacan principalmente tres zonas: La Plaza Mayor (como en casi todas las ciudades), la calle de Alfonso de Castro y la calle de los Herreros. Pero lo cierto es que hay una zona de Zamora conocida como la zona de "los lobos" que es la más famosa de todas, ya que hay varios locales vinculados a la familia "Lobo" y donde elaboran los famosos pinchos morunos.

Cerveza con pinchos morunos | iStock

De esta forma, no te puedes perder el Bar El Lobo, el Rey de los Pinchos (Horno de S. Torcuato, s/n). Si lo visitas, te sorprenderá su popular grito "dos que sí y uno que no" y que se refiere a dos pinchos morunos que piquen y uno que no.

Cataluña

Barcelona

La Sagrada Familia de Barcelona | Pexels

En Barcelona destaca al paseo de Sant Joan y algunos de los locales de moda para tapear son Viti Taberna, La Foga, Kook o Dibuono, entre otros. La calle Blai, situada cerca de la mítica Sala Apolo, también ha cogido mucho impulso, y algunos de los bares de pinchos más populares son La esquinita de Blai o el Blai tonight, entre otros.

Comunidad de Madrid

Madrid

Dos personas de tapas por Madrid | iStock

En el centro de Madrid destaca el barrio de Lavapiés, concretamente la calle Argumosa, popularmente conocida como el bulevar de Lavapiés. Algunos de los establecimientos a destacar por todo esto y su buen ambiente son el Bar Automático (número 17), El Económico (número 9) o La Buga del Lobo (número 11).

Comunidad Valenciana

Alicante

La mejor calle para irse de tapeo en Alicante es la calle San Francisco (conocida como calle de Las Setas). Esta calle cuenta con dos zonas gastronómicas diferenciadas. La primera de ellas es la que va desde la calle Castaños a la plaza Portal de Elche y entre ellas hay 13 bares y restaurantes como son El llagostí, La barrita, Sagasta 11, Chipén, con comida más mediterránea, y también están los italianos Da Ciro y Bellaterra, los mexicanos No mames wey y Taco Taco o el indio Tandoori.

Vista panorámica de Alicante ciudad | iStock

La segunda zona diferenciada es la que va desde la calle Castaños hasta la plaza de Calvo Sotelo, donde también puedes encontrar entorno a 10 bares o restaurantes distintos, como Vino y más, Chico Calla y El Xé que bo, entre otros.

Valencia

En Valencia destaca la zona de Benimaclet, un barrio universitario donde se celebra el Festival de la Tapa, donde puedes encontrar calles como Carrer d'Albocàsser, Plaza Río Duero, Carrer del Baró de San Petrillo, Reverendo Rafael Tramoyere o Doctor Vicent Zaragoza y si quieres una recomendación de bares, estos son El Carabasser, Bar La Negri, Luzvi, El Aprendiz de Tapas o Pata Negra Restoránt, entre otros.

Ayuntamiento de Valencia | iStock

Sin embargo, no es la única zona que destaca, pues también está El Cedro, otro barrio con ambiente joven que tiene bares que dan tapas gratis con la consumición. El barrio de Ruzafa también es uno de los más populares y aquí te recomendamos bares como Maui Russafa, La Consentida o la Taberna El Rojo.

Galicia

A Coruña

Torre de Hércules en A Coruña | iStock

La mejor calle para irse de tapas en A Coruña es la calle Barrera (que empieza en la calle Bailén y termina en la Estrecha de San Andrés). Si necesitas recomendaciones de bares y restaurantes, no te puedes perder el Cocodrilo, uno de los más míticos de la ciudad (no te puedes perder su filete con patatas). Otra buena opción es el O Tarabelo y donde puedes probar mejillones, minchas, pimientos de Padrón o empanada de parrochiñas, entre otras cosas.

Santiago de Compostela

La calle por excelencia en Santiago de Compostela es la Rúa do Franco, una calle que desemboca en lugares destacados de Santiago de Compostela como la Plaza del Obradoiro y la Plaza de Platerías. De esta calle destacan algunos bares como El Papatorio o A Taberna Do Bispo, pero ojo, que en estos dos las tapas se pagan.

Pinchos de un restaurante de Santiago de Compostela | Irene Picazo

Sin embargo, si quieres salir un poco de el bullicio de esta calle te recomendamos que te desplaces hasta una de las paralelas, Rúa Nova, donde también puedes encontrar muchos bares y restaurantes pero sin duda te queremos recomendar el Bar La Tita y su famosa tortilla de patata.

Vigo

La zona más frecuentada de Vigo para irse de tapeo es el centro histórico, y más concretamente, la calle Pescadería, más conocida como calle de las Ostras, en esta zona te recomendamos sin duda La Marina (Pescadería, 5) o Casa Vella (Pescadería, 1). Otras zonas son también la Plaza del Rey y el Monte de O Castro o la Plaza de Compostela.

Copas de vino con tapas y pinchos en Vigo | iStock

Algunos de los locales más destacados son Lume de Carozo (Joaquín Yañez, 5), Juanita Gastrobar (Joaquín Yañez, 4), La Colegiala del Fai (Praza Igrexa, 2), La Taberna de Tony (Rúa Gil, 2), Tapería Stefany (Olivo, 16), Tapería Achégate (Joaquín Nogueira Alonso, 4) o Bar Komercio (Montero Ríos, 10).

País Vasco

Bilbao

La mejor calle de Bilbao para irse de pintxos es Santa María, donde puedes encontrar bares muy recomendados como Irrintzi, Txiriboga, Santa María o con B de Bilbao. En estos locales puedes encontrar pintxos como el Bilbainito, pintxo de tortilla, Gildas, bakalao al pil pil, croquetas o rabas.

Bilbao, en el País Vasco | Jose Francisco Fernandez Saura / Pexels

Sin embargo, no es la única calle que es reina de las tapas, también se encuentra la calle Diputación, que atraviesa la Gran Vía, y donde esta el famoso El Globo, un restaurante que triunfa con su pincho cremoso de tortilla trufada. La calle García Rivero, cerca de la Plaza Indautxu, también es otra de las más concurridas de la ciudad.

San Sebastián

La calle que tienes que apuntarte si quieres ir de pinchos por San Sebastián es la calle Fermín Calbetón donde puedes encontrar muchos restaurantes pero entre los que destacan Goiz-Argi, el Sport o Borda Berri.

San Sebastián, País Vasco | iStock

Otras calles recomendadas por la web de turismo de Euskadi son la calle Pescadería o la calle 31 de agosto. En la primera puedes encontrar algunos bares como Txepetxa, el bar Nestor o El Zeruko y en la última destacan el Martínez, A fuego Negro, Txuleta, La Cuchara de San Telmo o La Viña, entre otros.

Vitoria

Pintxos de un bar de Vitoria | iStock

Las calles más frecuentadas para irse de pinchos y tapas de Vitoria son la calle Cuchillería, El Prado o San Francisco, entre otras. Entre los locales que más miman sus pintxos cabe citar la Gilda del Toloño (Calle San Francisco, 3), la leyenda cuenta que es la mejor de la ciudad.

Principado de Asturias

Oviedo

Oviedo, ciudad de Asturias | iStock

La mejor calle para irte de pinchos y tapas en Oviedo es la Calle Gascona, también conocida como el "Boulevard de la sidra". Esta calle está situada en el corazón de Oviedo, a escasos metros de la Plaza de la Catedral. Algunos de los restaurantes recomendados que puedes encontrar son La Cabana, El Ferroviario, La Manzana, La Finca, Tierra Astur El Vasco, Tierra Astur Gascona, La Noceda, Las Güelas, La Pumarada, La Viliella o Tierra Astur Parrilla, entre otros.

Región de Murcia

Murcia

Plaza de las Flores de Murcia | chisloup / Wikipedia CC BY 3.0

En Murcia no hay una zona típica de bares, el centro entero es el área de tapeo (zona gastro). Pero si tuviéramos que elegir uno, sin duda, éste lugar sería la conocidísima Plaza de las Flores. Si necesitas alguna recomendación, no dudes pasarte por Gran Bar Rhin, lugar de culto a la marinera, por el Gran Bar, conocido por sus albóndigas en salsa con patatas fritas y el bar La Tapa donde es típico la quisquilla, la gamba, el langostino del Mar Menor, el berberecho, la navaja, el caballito y el calamar a la plancha o en rebozo.

La Rioja

Logroño

Calle Laurel, en Logroño | iStock

La calle por excelencia para irse de pinchos y tapas en Logroño es la calle Laurel. Aquí no te puedes perder el Bar La Casita donde destacan las brochetas de gambas y las brochetas de calamares, también está La Taberna del Laurel con sus famosas patatas bravas, el Bar Soriano con sus brocheta de champiñones a la plancha con gamba, el Bar Páganos con sus pinchos morunos o el Bar Jubera también con sus patatas bravas, entre muchos otros.