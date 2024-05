La mejor calle de Zamora para irse de pinchos y tapas

El tapeo en España es como una tradición. No importa la ciudad en la que te encuentres que siempre se saca un hueco, ya sea durante el aperitivo o por la tarde-noche, para tomarse algo con un buen pincho. Es por eso que desde hace un tiempo en Viajestic estamos recogiendo cuál es la mejor calle de cada lugar para irse de tapas, recientemente lo hicimos con A Coruña y ahora nos trasladamos hasta Zamora.

Y es que Zamora no solo es conocida por su arquitectura románica, su catedral o sus más de 20 iglesias, sino porque también es una ciudad con mucho ocio. Si quieres saber donde irte de pinchos y tapas en Zamora, aquí destacan principalmente tres zonas: La Plaza Mayor (como en casi todas las ciudades), la calle de Alfonso de Castro y la calle de los Herreros.

Pero lo cierto es que hay una zona de Zamora conocida como la zona de "los lobos", ya que hay varios locales vinculados a la familia "Lobo" y donde elaboran los famosos pinchos morunos. De esta forma, no te puedes perder el Bar El Lobo, el Rey de los Pinchos (Horno de S. Torcuato, s/n). Si lo visitas, te sorprenderá su popular grito "dos que sí y uno que no" y que se refiere a dos pinchos morunos que piquen y uno que no.

Volviendo a las zonas que te hemos dicho antes, en la calle de Herreros te destacamos tres bares, Bar La Sal (Calle de los Herreros, 34), Vinoteca El Buen Amor (Calle de los Herreros, 12) y el bar Bayadoliz (calle de los Herreros, 7) donde elaborar los famosos "cuadraos".