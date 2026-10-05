El mayor mercado medieval de España vuelve a Alcalá de Henares con justas, música celta y 300 puestos

Alcalá de Henares, a menos de una hora de Madrid, es conocida como la cuna de Miguel de Cervantes y la primera ciudad del mundo planificada en torno a una universidad. Motivos de sobra para visitarla en cualquier época del año, pero este octubre hay una razón extra: el regreso de uno de los mercados temáticos más grandes de Europa.

Qué es la Semana Cervantina

El mercado se enmarca dentro de la Semana Cervantina, una celebración que ya ostenta el título de segunda Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunidad de Madrid, y la número 91 de todo el país.

Durante esos días, el casco histórico se convierte en un gran escenario ambientado en el Siglo de Oro, con artesanía, gastronomía, teatro y música por todas partes.

Fechas: del 8 al 12 de octubre

Este año, el mercado coincide con las celebraciones de la Hispanidad, y se desarrollará del 8 al 12 de octubre con una programación pensada para todas las edades.

Qué se puede ver

La oferta de actividades es muy variada:

Representaciones en el Corral de Comedias.

Festival de Música Celta.

Justas medievales.

Campamento del siglo XVII y Campamento de Orcos.

Escuela de esgrima.

Exposición de cetrería.

Paseos en dromedario y camello.

Caravanas de burros.

Atracciones infantiles.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión.

Lectura pública de "El Quijote".

Dónde encontrar los puestos

Los más de 300 puestos se reparten por distintos rincones emblemáticos de la ciudad, entre ellos la Plaza de Cervantes y la Plaza de San Diego, así como varias calles del centro histórico que cada año se transforman para la ocasión.