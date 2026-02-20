Bodas de Isabel de Segura 2026 en Teruel: fechas, programa y todo sobre la recreación de los Amantes de Teruel

Teruel vuelve a convertirse en una auténtica villa medieval para revivir la emoción de la Leyenda de los Amantes, en una nueva edición de Las Bodas de Isabel de Segura, que llenará la ciudad de teatro, historia y participación ciudadana.

Del 19 al 22 de febrero de 2026, Teruel celebra una nueva edición de las Bodas de Isabel de Segura, una de las recreaciones históricas más importantes de España. La fiesta revive la leyenda de los Amantes de Teruel, la historia de Isabel de Segura y Diego de Marcilla, cuyo amor imposible se convirtió en uno de los relatos más emblemáticos de la tradición aragonesa.

Imagen de las Bodas de Isabel de Segura | FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL / Europa Press

Durante esos días, el casco histórico se transforma en una auténtica villa medieval del siglo XIII. Vecinos y visitantes se visten con trajes de época y participan en representaciones teatrales que recrean los momentos clave de la leyenda: la despedida de Diego, la boda de Isabel, el regreso del amante y el trágico desenlace.

El programa, que puedes encontrar debajo de estas líneas, incluye más de un centenar de actividades, como mercados medievales, campamentos, música, animación de calle y torneos. La implicación ciudadana es uno de los grandes atractivos del evento, ya que cientos de voluntarios participan activamente en la escenificación.

En 2026, la celebración alcanza además su 30ª edición y se consolida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, atrayendo a miles de visitantes. Las Bodas de Isabel de Segura no son solo una fiesta, sino una experiencia inmersiva que convierte a Teruel en capital del amor trágico medieval.